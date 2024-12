video suggerito

Lorenzo spiega perché ha lasciato Shaila al GF: “Ci sono cose che non ho risolto”, lei: “Vuole fare carriera” La puntata del Grande Fratello del 23 dicembre si apre con la crisi tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. È il modello milanese a spiegare perché è finita: “Ci sono blocchi che non ho ancora superato”, ma la ballerina reagisce male: “È evidente che le sue priorità sono il suo percorso e la sua carriera”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Comincia male per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato la puntata del Grande Fratello di martedì 23 dicembre. Dopo la crisi e la rottura di qualche giorno fa, i due sembrerebbero non essere riusciti a trovare un punto di incontro. In particolare, è stato Lorenzo a volere mettere un freno al legame con Shaila. Su un aspetto, però, Spolverato è stato irremovibile: non è vero, a dispetto di quanto dichiarato da Eva Grimaldi, che ha finto i suoi sentimenti per Shaila. “Non devo dare spiegazioni a Eva che è entrata da una settimana”, si è difeso il modello milanese, “In questo rapporto ci ho creduto dal giorno 0. Il fatto che sia stato un amore esplosivo è accaduto a causa dei nostri caratteri. Questo non significa che sia finto”. A dirsi convinta che i due siano davvero innamorati anche l’opinionista Beatrice Luzzi: “Credo abbiano un sentimento molto forte difficilmente gestibile lì dentro perché sono due narcisisti egocentrici e poi perché ci sono continue intromissioni dall’esterno”. Dello stesso avviso anche Stefania Orlando: “All’inizio pensavo fosse una storia da clip che avevano deciso insieme a tavolino ma poi mi sono ricreduta. C’è tanto coinvolgimento, Shaila è molto presa. Lascerei da parte il narcisismo che è una patologia per la quale farei parlare gli esperti. Semplicemente, a volte l’amore non basta”.

Le lacrime di Lorenzo e Shaila di fronte ai video della rottura

Mentre sul maxi schermo nella Casa passavano le immagini della loro rottura, sia Shaila che Lorenzo si sono sciolti in lacrime. A ridurli in lacrime, in particolare, sono stati i video dei loro litigi e le immagini dell’epilogo della loro storia. “Lei non è troppo, non è un trofeo e non lo sarà mai”, ha aggiunto il milanese, “Non mi sento pronto per un rapporto così forte. Probabilmente ci sono delle cose che nemmeno io ho risolto. A tratti mi sento schiacciato dalla tua personalità”. “È brutto vivere un amore fallito”, ha aggiunto Shaila, “Non posso farci niente, posso solo accettare. Adesso non mi fido più, ho paura di essere ferita di nuovo. Sto soffrendo ma lo amo ancora, tantissimo”.

Shaila rifiuta la proposta di Lorenzo: “Non so se lo aspetterò”

“Credo tra noi possa esserci un futuro. Non so cosa accadrà quando usciremo”, ha aggiunto Lorenzo, rimandando a quando il reality sarà finito la possibilità di un ritorno di fiamma con Shaila. Ma la ballerina non si è detta d’accordo: “Io non so se lo aspetterò. Credo di avere capito che la priorità di Lorenzo, in questo momento, sono il suo percorso e la sua carriera”.