Nuova bufera su Massimiliano Varrese al GF: "Ha spinto Vittorio Menozzi in acqua con cattiveria" Nuova bufera su Massimiliano Varrese nella Casa del Grand eFratello. L'attore ha spinto il coinquilino Vittorio Menozzi in piscina ma i fan sui social hanno condannato il gesto, sostenendo non si tratti di un atto goliardico.

Sono tempi duri per Massimiliano Varrese, aspramente criticato fuori dalla Casa del Grande Fratello per le ragioni più svariate. L’ultima accusa mossa contro l’attore fa riferimento a quanto accaduto qualche ora fa quando, in maniera apparentemente goliardica, Massimiliano ha spinto Vittorio Menozzi in piscina. Numerosi i fan del modello-ingegnere che si sono scagliati contro Massimiliano, accusandolo di avere spinto Vittorio in piscina con cattiveria, nonostante la situazione di generale rilassatezza e il fatto che Vittorio stesse ballando a bordo piscina mentre altri coinquilini facevano il bagno.

Le critiche a Massimiliano Varrese: “Gesto ignobile”

A supportare la “tesi” di chi sostiene che Varrese si sia comportato scientemente in maniera scorretta sono i video che stanno circolando sui social, video che mostrano Massimiliano dire: “Adesso butto Vittorio in piscina”. “L’ha fatto con cattiveria”, scrivono i fan del modello, per poi rivolgersi ad Alfonso Signorini: “Qui bisogna intervenire”. In realtà, è sempre accaduto che qualcuno spingesse in piscina uno dei coinquilini approfittando dell’atmosfera goliardica che si respira nella Casa del GF e mai prima di oggi era stato sollevato un polverone di tali dimensioni. Perché nel caso di Vittorio e Varrese dovrebbe essere diverso?

Vittorio Menozzi non si è mai lamentato dello scherzo di Massimiliano Varrese

Peraltro, a sollevare il “problema” – per il momento apparentemente inesistente, almeno a giudicare dai filmati – sono stati solo i fan del modello. Vittorio, al contrario di chi lo sostiene, non ha mai commentato il fatto di essere stato spinto in piscina da Massmiliano come un gesto intenzionalmente cattivo e mirato a infastidirlo. Addirittura, c’è chi sostiene che Massimiliano abbia rischiato di fare addirittura male fisicamente a Vittorio. Un’obiezione valida certo, ma che non è mai stata sollevata nel corso delle precedenti edizioni del reality di fronte a momenti molto simili. Nei confronti di Varrese, invece, la richiesta è addirittura quella di un intervento da parte della produzione. Produzione che, per il momento e comprensibilmente, non sembrerebbe avere intenzione di intervenire con una canzone.