Nunzia De Girolamo in onda a notte fonda, stoccata alla Rai: "Orari assurdi, ringrazio chi è sveglio" La conduttrice di Ciao Maschio apre la trasmissione in polemica, se pure con il sorriso, sottolineando l'orario di messa in onda a notte fonda dopo la chiusura di Ballando con le Stelle.

A cura di Andrea Parrella

"Il momento tanto atteso soprattutto da chi ci guarda a casa e che ringraziamo perché resiste in questi orari assurdi". Lo dice col sorriso Nunzia De Girolamo, ma nelle sue parole in apertura di Ciao Maschio non si può che scorgere una vena polemica. Il programma del sabato sera arriva infatti dopo Ballando con le Stelle e quindi non parte mai prima dell'1.30, quindi a notte inoltrata.

Gli ascolti di Ciao Maschio

Un'arma a doppio taglio per Ciao Maschio, perché se da una parte servono telespettatori coraggiosi e volenterosi per attendere un programma fino a quell'ora e guardarlo, dall'altro è proprio Ballando con le Stelle a lasciare in consegna a Ciao Maschio un'ampia fetta di pubblico, che naturalmente contribuisce a pompare il dato di ascolti di Ciao Maschio secondo la logica immarcescibile del traino, che in televisione conta più di qualsiasi altra cosa. Ciao Maschio arriva infatti a toccare punte del 20% di share, numeri impensabili per un programma in onda a quell'ora senza una programmazione poderosa in prima serata.

C'è chi sostiene che Ciao Maschio potrebbe camminare anche sulle proprie gambe e che quindi Rai potrebbe sperimentarlo in altre fasce durante la settimana, sia su Rai1 che su Rai2, cercando di comprendere se una collocazione di seconda serata pura, quindi molto più presto dell'attuale orario di partenza, possa giovare al programma.

Nunzia De Girolamo: "Questo programma nasce per la seconda serata"

Una cosa è certa, quella della seconda pare una fascia imprescindibile per De Girolamo, come la conduttrice aveva raccontato in un'intervista a Fanpage dello scorso aprile: "Secondo me questo programma nasce per la seconda serata, non starebbe bene altrove. All'inizio è stata dura, l'anno scorso abbiamo chiuso con la media del 15%, ma dall'altra parte c'è sempre stata Maria De Filippi, che non è proprio una passeggiata di salute. Però non rinuncerei mai a questa collocazione, è un'abitudine per me e chi mi ha vista in questi anni. Un altro slot richiederebbe una rivoluzione".