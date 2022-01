Novità ad Amici, dalla prossima puntata i telespettatori potranno collegarsi da casa Chiamata alle armi di Maria De Filippi ai telespettatori del talent, con l’invito ai giovani tra i 18 e i 25 anni a collegarsi da casa durante le puntate domenicali.

A cura di Andrea Parrella

Ad Amici un'importante novità nelle prossime puntate. Il talent di Maria De Filippi, che quest'anno si è spostato alla messa in onda della domenica pomeriggio, nelle prossime puntate darà spazio ad alcuni telespettatori, che potranno intervenire nel corso della puntata per interagire con gli allievi o commentare la puntata. A darne notizia proprio l'account social ufficiale della trasmissione, con un post che pare una chiamata alle armi e alla partecipazione.

La possibilità di collegarsi da casa si può leggere nell'ottica di un cambio di passo rispetto al leggero affanno patito dal programma nelle ultime puntate andate in onda in termini di ascolti. Dopo un inizio di stagione estremamente convincente, che ha visto il talent battere anche la concorrenza diretta di Domenica In su Rai1, il programma ha inevitabilmente iniziato ad accusare una certa stanchezza, dovuta alla necessità di misurarsi con una platea molto più trasversale di quella del sabato pomeriggio, come era stato negli anni scorsi. "Adesso tocca a voi – si legge nel post del programma – Durante una delle puntate di Amici avrete la possibilità di collegarvi con noi da casa… Se avete tra i 18 e i 25 anni e siete interessati scriveteci". Oltre agli artisti, Maria De Filippi intende costruirsi in casa anche gli opinionisti.

L'elemento degli interventi del pubblico potrebbe contribuire non solo a rigenerare dinamiche passate delle storiche edizioni del programma, quando il pubblico era una componente fondamentale della messa, ma anche a favorire un maggior senso di partecipazione da parte dei telespettatori, necessaria per un edizione che durerà molto più delle precedenti, considerato l'inizio anticipato a settembre, con tanto di spostamento da parte di Canale 5. Mossa, quest'ultima, che si è rivelata vincente e ha consentito alla rete di rivoluzionare completamente il volto della domenica pomeriggio, sostituendo lo storico spazio di Barbara d'Urso con Amici e Verissimo in successione.