“Non chiamo mia moglie per sapere se c’è la cena, c’è sicuro”: Senaldi irrita Concita De Gregorio Durante la puntata di In Onda di sabato 18 febbraio, una frase pronunciata dal condirettore di Libero Pietro Senaldi infastidisce Concita De Gregorio. La giornalista, infatti, piuttosto seccata, commenta l’esternazione del suo ospite.

A cura di Ilaria Costabile

Durante la puntata della trasmissione di La7, In Onda, condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo, si discute della rinascita del Partito Democratico, ascoltando Elly Schlein, candidata alla Segreteria, che spiega in diretta quali sono i punti su cui si fonda la riforma di un partito che, ormai da diversi anni, sta provando a risalire la china con risultati non sempre promettenti. Ad intervenire sulla questione è stato chiamato Pietro Senaldi, condirettore di Libero, che nell'avanzare una serie di perplessità sull'argomento, porta un esempio piuttosto scivoloso e maschilista che, infatti, infastidisce la conduttrice.

La frase di Pietro Senaldi

Una disquisizione politica sulla rinascita, o riforma del Pd, che si addentra involontariamente in tematiche di natura sociale, attenuate con una battuta e cancellate con un colpo di spugna. Durante la puntata di In Onda, infatti, Pietro Senaldi chiamato a commentare il programma di Elly Schlein su un'ipotetica ricostruzione del Partito Democratico che la vede in prima linea, si trova a dover dare delle spiegazioni che finiscono con l'includere un commento che fa rabbrividire la conduttrice Concita De Gregorio. Mentre Schlein parlava della necessità di dover recuperare i consensi da parte di quella sinistra che, ormai, non riconosce più nel Pd una rappresentanza reale e che finisce per affidarsi ad altri partiti politici, Senaldi commenta dicendo: "Sì però, io non ho bisogno di chiamare mia moglie per sapere se c'è la cena, è sicuro che c'è la cena. Se vado ad un'altra parte, chiamo e dico ma ce l'hai la cena?".

La reazione di Concita De Gregorio

La frase scatena l'ironia di David Parenzo, che risponde dicendo: "Beh te la potresti preparare anche tu" e Concita De Gregorio, supportata dal collega, dice: "Questo aprirebbe una prateria di discussioni Senaldi in cui non voglio entrare, per fortuna Parenzo è veramente bene educato, la cena uno se la prepara da sé, non c'è una moglie.. le mogli che preparano la cena mah" sbotta piuttosto infastidita la giornalista.