Chiude con la figlia per non fare torto alla moglie, De Filippi furiosa: “Decidi con la tua testa” A C’è Posta per Te la storia di Katia, che si trova separata da suo padre a causa delle sue scelte sentimentali e dell’influenza della compagna su di lui. Una situazione che porta la conduttrice a una reazione esasperata.

A cura di Andrea Parrella

A C'è Posta per Te va in onda la storia di Katia, che non sente il padre da sette anni, sparito dalla sua vita. Il suo torto è aver deciso di separarsi dal suo ex marito, è il fratello della compagna di suo padre, che si chiama Maria. Il padre non le parla perché Maria è arrabbiata per quanto avvenuto. È Katia, all’età di 12 anni, a far entrare Maria in casa della sua famiglia. Maria aveva 20 anni e inizia ad avere una relazione con il padre di Katia. Da quel momento interrompe il rapporto con i suoi figli, non felici di questo legame.

Negli anni Katia si rende effettivamente conto di non essere più innamorata del marito, ha una relazione extra coniugale e decide quindi di separarsi. Una notizia che il padre prende malissimo, scegliendo di non rivolgerle mai più la parola. “Non sono stato io ad allontanarmi, sono stati loro”, sostiene il padre. Peccato che i figli avessero 10 e 12 anni. “È stata la madre che li ha messi contro”, ritenta lui.

Maria De Filippi spinge il padre ad ammettere la verità che sta ignorando, ovvero la delusione che ha provato quando Katia ha deciso di separarsi dal marito, nonché fratello della sua compagna Maria. "Mi hanno sempre trattata male, ero sempre quella cattiva per loro", sostiene la donna, che ammette di non aver mai fatto nulla perché il marito recuperasse il rapporto con la figlia.

"Il mio sogno è che tutti possano andare d'accordo con tutti", sostiene il padre che ad un certo punto si lascia andare alla commozione. "È sempre mia figlia, è normale che sia contento di vederla". Eppure lui sembra essere costantemente influenzato dall'opinione della moglie. Ad un certo punto la conduttrice sbotta. "Senti, provi a decidere tu? Decidi tu! Il fatto che tu non decidi in autonomia fa sì che tra tua figlia e Maria ci sia sempre ostilità!". L'uomo, scosso dalla conduttrice, decide allora di aprire la busta. "È un vero disastro, se lasciato da solo", è il consiglio di Maria De Filippi per Katia.