Nina Zilli nel cast di Sanremo 2025? Il presunto spoiler a Ballando con le Stelle

A cura di Andrea Parrella

L'annuncio degli artisti in gara al Festival di Sanremo è sempre più vicino e nel corso del Tg1 delle 13.30 del 1 dicembre Carlo Conti renderà pubblico l'elenco degli artisti che a febbraio saliranno sul palco dell'Ariston. Difficile fare previsioni sugli artisti che saranno in gara, ma in queste ore di grande attesa per scoprire i cantanti che andranno all'Ariston, ogni frase o indizio può essere frainteso.

La battuta di Selvaggia Lucarelli su Nina Zilli e Pasquale La Rocca

Ad esempio quello che è accaduto a Ballando con le Stelle, quando al momento dell'annuncio definitivo di ritiro da parte di Nina Zilli, che dopo l'infortunio di alcune settimane fa contava di poter recuperare, Selvaggia Lucarelli si è lasciata scappare una frase che per molti ha rappresentato un possibile spoiler del prossimo Festival. Parlando di Pasquale La Rocca, il ballerino che è stato insegnante di Zilli in questa edizione, Lucarelli ha scherzato chiedendo alla cantante: "Potresti portarlo con te a Sanremo tipo Repetto?".

Una frase che, naturalmente, non ha nulla di ufficiale, oltre al chiaro tono ironico con cui Lucarelli l'ha pronunciata, visto l'apprezzamento incondizionato che ha sempre mostrato nei confronti di Pasquale La Rocca. Tuttavia sono parole anomale, in quanto non è chiaro perché Lucarelli associ in automatico Zilli a Sanremo, come se la sua partecipazione alla manifestazione fosse quasi cosa certa e scontata. Da parte della cantante nessun commento particolare, basterà aspettare qualche per capire quanta sostanza ci fosse nelle parole di Lucarelli.

Nina Zilli e le partecipazioni a Sanremo

Per la cronaca, Nina Zilli ha partecipato al Festival di Sanremo per quattro volte, nelle edizioni 2010, 2012, 2015 e 2018: Nel 2015, in particolare, la sua partecipazione coincise con la prima edizione di Sanremo affidata a Carlo Conti, che sarà direttore artistico anche nel 2025. Zilli era poi tornata al Festival anche nel 2011, ospite dei La Crus nella serata duetti.