Nikita e Antonella in crisi per Oriana preferita, lacrime al GF Vip: “Perso sostegno da fuori”

A cura di Stefania Rocco

Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi proprio non si apsettavano che sarebbe stata Oriana Marzoli a trionfare nel corso del televoto che si è concluso durante la puntata del Grande Fratello Vip in onda giovedì 16 febbraio. E invece il pubblico del reality show non ha avuto dubbi, incoronando vincitrice la venezuelana con un largo margine di distacco rispetto ad Antonella, arrivata seconda, e a Nikita, terza concorrente più votata. Per questo motivo, una volta terminata la puntata, le due concorrenti sono andate in crisi.

Nikita e Antonella temono di avere perso il favore del pubblico

Terminata la puntata del GF Vip del 16 febbraio, Antonella e Nikita si sono sciolte in lacrime, temendo di avere perso il sostegno del pubblico a casa. "É pesante subire certe cose da mesi e poi vedere che non arriviamo al pubblico", si era lamentata Antonella cercando di consolare Nikita in lacrime, "Se il pubblico non ha capito me e Nikita, ci restiamo male". Nikita ha quindi sottolineato che Oriana non è stata la prima a soffiarle il ruolo di preferita: "É la seconda volta. Prima c'era stato Alberto preferito, adesso Oriana. L'altra volta, in nomination con Oriana, il sostegno da fuori era arrivato a me. Questo significa che non c'è più. Non c'è né qua dentro, né fuori".

Edoardo Donnamaria ad Antonella: "Tu e Nikita siete vere? Forse è il contrario"

Antonella si è quindi sfogata con il fidanzato Edoardo che, pur non avendo mai negato di essere innamorato di lei, resta molto amico di Oriana. "Mi dispiace che il pubblico non ci ha capito me e Nikita, forse perché siamo troppo vere", aveva detto a Edoardo. Ma Donnamaria ha fornito un'altra interpretazione: "Forse è proprio il contrario".