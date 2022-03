“Niente sforzo, hai cambiato parole prese dal vocabolario”, Zerbi contro Alex al Serale di Amici 2022 Nel corso del serale di Amici 2022, Alex e LDA si sono affrontati in un guanto di sfida voluto da Rudy Zerbi, coach di quest’ultimo, che in diretta ha ribadito ancora una volta il suo pensiero nei confronti del cantante della squadra di Lorella Cuccarini.

A cura di Elisabetta Murina

Sabato 19 marzo è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici 2022. Le tre squadre si sono affrontate in manche di ballo e canto, che hanno portato all'eliminazione dei primi due allievi di quest'anno: Alice, ballerina del team Zerbi-Celentano, e Gio Montana, cantante del team Cuccarini-Todaro.

Il guanto di sfida tra Alex e LDA voluto da Zerbi

Nel corso della serata, Alex e Lda si sono affrontati in un guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi, professore di canto di quest'ultimo, che qualche giorno prima aveva spiegato in modo dettagliato le ragioni della sfida. "Scrivere bene è importante per un artista completo. Altrettanto importante è la consapevolezza del messaggio che si veicola e la comprensione delle parole che si scrivono. La ricerca delle parole inconsuete con lo Zingarelli in mano può essere efficace, ma non resta ", ha scritto Zerbi in una lunga lettera indirizzata allo sfidante.

Il commento di Rudy Zerbi

Prima ancora dell'esibizione, Lorella Cuccarini, coach di Alex, ha voluto prendere le difese del suo allievo e spiegare il suo punto di vista nei confronti delle parole di Zerbi: "Non puoi dire cose che sono sbagliate. Se dici che Alex scrive in maniere artificiosa, con lo Zingarelli in mano, è un problema tuo. Io e tante altre persone lo capiamo e ci emozioniamo molto. Per me è poesia". Zerbi, dopo averlo sentito cantare, ha risposto a quanto detto prima dalla Cuccarini, rivolgendosi anche direttamente ad Alex: "Non hai fatto nessun lavoro sulla canzone, non trovo tu abbia fatto nessuno sforzo. Il significato è rimasto lo stesso, hai cambiato le parole prendendole dal vocabolario". "C'è anche interpretazione, ognuno fa un lavoro a modo suo", ha replicato il cantante, seguito dalla sua coach: "Sono due ragazzi diversi, non puoi prendere di omologarli, ognuno ha la sua unicità". Alla fine di tutto, il punto della sfida è andato a LDA.