Mirko Brunetti: “Non amo più Greta, ormai siamo lontani. Ma non tornerò nemmeno con Perla” A sorpresa, Mirko Brunetti dichiara apertamente di considerare conclusa le relazioni con Greta Rossetti ne Perla Vatiero. “Non amo più Greta”, ha ammesso nello studio di Verissimo, “Ma considero finita anche la storia con Perla”.

A cura di Stefania Rocco

Accusato di non avere mai preso posizione durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello, Mirko Brunetti ha deciso di tornare sui suoi passi e fare finalmente chiarezza a proposito dei suoi sentimenti. Ospite di Silvia Toffanin che lo ha voluto a Verissimo, l’ex concorrente del Grande Fratello ha fatto marcia indietro rispetto al rapporto con entrambe le donne che hanno fatto parte della sua vita nell’ultimo periodo: Perla Vatiero e Greta Rossetti. E se nei confronti della prima ha confermato di non provare nulla di romantico, nel caso della seconda ha ammesso per la prima volta apertamente di avere capito di non esserne innamorato. “Per Greta provo sicuramente dei sentimenti ma abbiamo due vite diverse, me ne sono reso conto in questi mesi. Adesso mi vedo un po’ lontano da lei”, era stata la dichiarazione iniziale di Mirko. Incalzato da Toffanin affinché si esponesse con maggiore chiarezza, Brunetti ha infine ammesso: “Non sono più innamorato di Greta. Perla? Anche quella storia è finita”. Solo qualche giorno fa, invece, Greta aveva ammesso nella Casa di essere ancora innamorata di Mirko.

Mirko Brunetti: “Non voglio illudere Perla, storia finita 5 mesi fa”

“Il punto alla storia con Perla lo avevamo messo già 5 mesi fa. Il riavvicinamento nella Casa del GF è palese ma descrive l’intensità dei 5 anni che abbiamo vissuto insieme che, tra alti e bassi, sono stati bellissimi. L’amore che si costruisce in 5 anni non può essere paragonato a una storia di 3/4 mesi. Quello che c’è stato tra me e Greta è stato molto intenso ma non siamo stati bravi a gestire questa intensità. Siamo stati immaturi. Dalla testa di Greta, Perla non è mai uscita, aveva paura che provassi ancora dei sentimenti per lei”, ha dichiarato Mirko nello studio del salotto di Canale5, per poi ribadire di non avere mai desiderato tornare con la ex compagna:

Quella con Perla è una storia a cui abbiamo dato tutto. Mancava solo l’anello al dito. Pensavo che il matrimonio potesse migliorare le cose tra noi perché la storia era diventata tossica. Ci limitavamo. Io mi ero annullato. Non uscivo pur di non lasciarla sola e lei non si ritrovava nella vita che stava vivendo. A Temptation mi auguravo di riallacciare il rapporto, sognavamo il lieto fine. Ma lì dentro ci siamo resi conto che era meglio dividersi. L’ultima settimana nella Casa mi sono distaccato da entrambe. Volevo stare vicino a Perla ma era giusto che lei trovasse la forza, non volevo illuderla. Lei ha sempre dichiarato di considerare la nostra storia finita. Se prova qualcosa? Bisogna chiederlo a lei.

Mirko Brunetti: “Stasera vedrò Greta al GF, le dirò che ho messo me stesso al primo posto”

“Stasera vedrò Greta. Le dirò quello che penso, quello che ho visto dopo la mia eliminazione. Sto mettendo Mirko al primo posto. Deciderò pensando a questo. Voglio vivermi dei momenti per me”, ha anticipato Mirko, svelando che questa sera tornerà nella Casa del GF. Quindi, messo di fronte alla Instagram story, pubblicata dalla madre della ex compagna, ha preferito non rispondere: “Alla mamma di Greta preferisco non rispondere ma mi dispiace per Greta. So che ci resterebbe molto male se lo vedesse. Rispetto al desiderio di avere un figlio, voglio ribadire che c’è stato un momento in cui in un attimo di passione abbiamo avuto paura che fosse accaduto qualcosa, Per fortuna, non è accaduto. Non ci sono state né gravidanze, né aborti. Non cercavamo né volevamo un figlio. Abbiamo pensato a lungo termine, quello sì, ma non pensavamo ad un figlio dopo solo qualche mese”.