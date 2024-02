Mirko Brunetti mette alle strette Perla Vatiero: “Cosa pensi di noi?”, la risposta che i fan aspettavano Al Grande Fratello, il ritorno di fiamma tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti sembra sempre più imminente. La concorrente ha finalmente ammesso di non avere affatto dimenticato il suo ex. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 5 febbraio, Perla Vatiero ha avuto un confronto con Mirko Brunetti. Prima, però, Alfonso Signorini ha ricordato alla concorrente alcune dichiarazioni risalenti ai tempi di Temptation Island, quando disse di non volere una famiglia con il suo fidanzato.

Quando Perla Vatiero disse di non volere una famiglia con Mirko

In un video risalente all'esperienza a Temptation Island, Perla Vatiero diceva di non volere una famiglia, ma di voler pensare a se stessa: "Lui ha tutto, io non ho niente. Lui si sposerebbe, io mi devo realizzare. Io a fine mese devo avere i soldi miei, la mia autonomia. Io mi devo svegliare la mattina e mi devo sentire qualcuno. Devo stare bene con me stessa. Che figli faccio? Io devo pensare al lavoro mio. Non ho i genitori che mi danno una mano". In diretta, ha chiarito:

Il mio discorso è il fatto che non stavo bene con me stessa. Mi svegliavo la mattina e non mi sentivo soddisfatta. Mi mancava tutto, la mia positività, il fatto di stare lontana da casa, mi sentivo abbandonata, sono andata via da casa a 21 anni, credo che una ragazza a 21 anni debba prima realizzarsi e poi pensare a convivere o ad avere dei figli. Voglio stare bene con me stessa. Finché non stai bene con te stessa, non puoi stare bene con la persona vicina a te. Oggi so chi sono, so che devo migliorare.

Il confronto con Mirko Brunetti

Alfonso Signorini ha invitato Perla Vatiero a raggiungere il cortiletto del tugurio. È entrato Mirko Brunetti e si sono stretti in un abbraccio. Innanzitutto, l'ex gieffino ha spiegato di non badare più a ciò che è stato detto a Temptation Island: "Parliamo di cose passate, Perla è maturata tanto e questo è sotto agli occhi di tutti". Poi, ha chiesto a Perla Vatiero chiarezza:

Non sono qua per cercare una risposta, però passano i mesi ed è giusto che anch'io capisca il tuo stato d'animo. Voglio fare il punto della situazione. Capire cosa ha dentro questa nuova Perla. Voglio capire cosa ti passa per la testa.

La gieffina è apparsa in difficoltà: "È complicato spiegarlo. Ho avuto un percorso diverso dal tuo. Mi sono imposta di passare due mesi e mezzo completamente da sola. A oggi è complicato per me. È una situazione in cui ci sono rimasta male, anche qui nella casa". Alfonso Signorini l'ha invitata a essere più diretta e Perla ha detto a Mirko:

Io su di te non ho mai cambiato pensiero. Mi rendo conto che quella che doveva cambiare sotto molti aspetti ero io. Quello che lui ha fatto dopo è stata una conseguenza di determinate situazioni. A oggi sto capendo la persona che sono, sto cercando di mettermi in gioco. Se c'è posto per lui? Se mi penso in relazione a lui? Se dovessi basarmi su quello che penso, quello che sento o come abbiamo trascorso quei quindici giorni in cui siamo stati insieme nella casa, ti dico di sì.

In studio è scoppiato un applauso scrosciante. Perla ha continuato: "C'è paura nell'affrontare il dopo, nel metabolizzare tante cose e capire se riesco a metabolizzarle. Devo capire fino a dove posso spingermi. Però vorrei sapere anche cosa pensa lui". Mirko è apparso felice della risposta: "Perla mi fa sempre tante domande, finalmente stasera inizia a darmi delle risposte". Prima di lasciarsi, la concorrente ha regalato un bracciale al suo ex (?) fidanzato e gli ha detto: "E comunque ti penso".