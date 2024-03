Mirko Brunetti geloso di Federico Massaro dopo il massaggio a Perla Vatiero: “Ti stacco le mani” Nella puntata del GF di lunedì 11 marzo, Mirko Brunetti non ha nascosto la sua gelosia. Dopo aver visto la clip nella quale Federico Massaro massaggia la schiena di Perla Vatiero, l’ex concorrente dallo studio ha scherzato: “Ti stacco le mani”. “L’ho fatto in amicizia”, la replica del modello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Nella puntata del Grande Fratello di ieri sera, 11 marzo 2024, Alfonso Signorini ha mostrato la ritrovata amicizia tra Federico Massaro e Perla Vatiero. Il modello è diventato ‘il massaggiatore' ufficiale della casa di Cinecittà, Rebecca Staffelli ha raccontato in diretta: "Ha le mani d'oro ed anche lunghe, dispensa massaggi a tutte". Dopo aver mostrato la clip del massaggio fatto a Perla Vatiero, Mirko Brunetti non ha nascosto la sua gelosia: "Ti stacco le mani".

La gelosia di Mirko Brunetti

Mirko Brunetti dopo aver visto la clip nella quale Federico Massaro massaggia la schiena di Perla Vatiero, non ha nascosto la sua gelosia. "Dai, è stato fatto in amicizia" ha commentato il modello all'ex concorrente in studio, "Bravo Fede. Ti stacco le mani", la replica.

Federico Massaro e Perla Vatiero avrebbero ritrovato la serenità dopo le ultime settimane trascorse a litigare animatamente.

Il rapporto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Dopo settimane di alti e bassi, Mirko e Perla sembrerebbero aver ritrovato la serenità e la voglia di viversi una volta terminato il programma. Nel corso della puntata di ieri sera, lunedì 11 marzo, Perla Vatiero ha avuto un momento di sconforto dettato dallo scontro con Alessio Falsone. A tirarle su il morale ci ha pensato il fidanzato, Mirko Brunetti, il quale dallo studio ha commentato: "Non voglio vederti così. Sei una ragazza intelligente, devi stare tranquilla e pensare con la tua testa. Mi dispiace se non sono lì mentre piangi". "Grazie, non vedo l'ora di uscire. Ho il bisogno e la voglia di stare con lui, è la prima persona che voglio vedere appena sarò fuori da qui" ha replicato la concorrente.

Anche al momento delle nomination la concorrente non ha perso occasione per salutare Mirko Brunetti. Dal confessionale ha esordito inviando baci alle telecamere: "Ciao a tutti, Mirko mi manchi tantissimo".