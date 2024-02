Mirko Brunetti e Perla Vatiero dormono insieme al Grande Fratello: “Sono tre mesi che non la bacio” Nella casa del Grande Fratello, Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono sempre più vicini. I due hanno trascorso la notte insieme in tugurio, dove alcuni fan credono ci sia stato un bacio. Il ragazzo ha anche detto una frase che non è passata inosservata: “Sono tre mesi che non la bacio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A San Valentino Mirko Brunetti è tornato al Grande Fratello. Il concorrente sta trascorrendo alcuni giorni nella Casa e sta avendo la possibilità di passare del tempo con la ex Perla Vatiero. Proprio la ragazza, qualche giorno prima, aveva detto di sentire la sua mancanza. Come si vede in alcuni video che circolano sui social, i due hanno dormito insieme e il ragazzo ha rivelato una frase sul loro rapporto che non è passata inosservata ai fan dei ‘Perletti'. Questa volta, sarà davvero ritorno di fiamma?

"Sono tre mesi che non la bacio"

Nella casa del GF, Mirko e Perla si stanno avvicinando sempre di più, apparendo complici e scherzando insieme agli altri inquilini. In particolare, sui social circola un video in cui i ‘Perletti' parlano con Paolo e Letizia e Mirko pronuncia una frase che non è passata inosservata. "Sono tre mesi che non la bacio", dice il ragazzo riferendosi a Perla. Questo significa, almeno stando a quanto ha rivelato, che i due si sono baciati l'ultima volta tre mesi fa, a novembre. Ma qualcosa non tornerebbe: proprio a novembre Perla è entrata come concorrente al Grande Fratello. I due, quindi, si sono baciati nel reality? Secondo i fan, la risposta è sì, anche se al momento non c'è nessuna certezza. Quel che appare certo è invece la loro sintonia.

Mirko e Perla passano la notte insieme in tugurio

Oltre alla ‘misteriosa frase del bacio', Perla e Mirko hanno trascorso la notte insieme in tugurio. Dopo diversi mesi lontani, i due hanno dormito nello stesso letto e, come si vede in alcuni video, si sono nascosti sotto le coperte. Secondo diversi fan, ci sarebbe stato un bacio, ma non c'è nulla di certo dal momento che il loro volto era coperto. La 27enne avrebbe poi raccontato agli inquilini di "coccole con Mirko" proprio durante la notte, oltre che di alcuni braccialetti che gli avrebbe comprato negli scorsi mesi, pensando a lui. Che sia veramente l'occasione per un ritorno di fiamma?