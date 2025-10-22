Mina canta il jingle di La Pennicanza, Fiorello: “Sono emozionato. Vale più dei gioielli rubati al Louvre”

Rosario Fiorello è stato sorpreso da Mina che ha cantato il jingle del suo show La Pennicanza. Lo showman ha trasmesso in diretta il nuovo jingle cantato dalla celebre artista commentando: “Vale più dei gioielli che hanno rubato al Louvre, sono emozionato nel mandarlo in onda”.

La nuova edizione de La Pennicanza già regala sorprese e colpi di scena. Nella puntata di oggi, mercoledì 22 ottobre 2025, Rosario Fiorello e Biggio hanno ricevuto un messaggio vocale contenente un jingle per il loro show radiofonico su Rai Radio2, in onda dal lunedì al venerdì dalle 13.45 alle 14.30. Si tratta di un jingle registrato da Mina che è arrivato a sorpresa in studio questa mattina: lo showman emozionato lo ha fatto ascoltare in diretta.

La sorpresa di Mina per Fiorello

Durante la diretta su Rai Radio 2 oggi, Rosario Fiorello ha condiviso con i radioascoltatori la sorpresa ricevuta: "Mi è arrivato un messaggio vocale da più di un mito. Colei che rappresenta la canzone italiana, la cantante italiana più brava di sempre, la voce riconoscibilissima. Nel 2025, c'è l'intelligenza artificiale, fake ovunque, uno dice "ora farà la cavolata", e invece no, è tutto vero" ha dichiarato prima di far ascoltare il jingle del suo show registrato da Mina. "Sono pronto a farvi sentire un jingle per La pennicanza e poi indovinate chi è. Sono emozionato nel mandarlo", le parole prima che lo studio radiofonico esplodesse in un caloroso applauso e un coro per la celebre artista. "Mina. Questo applauso è per te, grazie Mina. Il jingle fatto da lei vale più dei gioielli che hanno rubato al Louvre. Che sorpresa".

Fiorello ha poi fatto ironia sull'assenza della cantante: "Tutti quando sentono Mina le chiedono di tornare, Mina non tornare, rimani dove sei che qui è una valle di lacrime. Che bella sorpresa". Mina, infatti, è l'artista italiana più famosa, la sua voce è conosciuta in tutto il mondo e continua a essere un mito nonostante si sia ritirata ufficialmente dalle scene – non dalla musica, però. La cantante, infatti, apparve l'ultima volta in televisione l'11 maggio 1978, nel programma "Milleluci" mentre l'ultimo concerto pubblico avvenne poche settimane dopo, ovvero il 23 agosto alla Bussoladomani di Marina di Pietrasanta. Da quel momento non ci sono state più apparizioni pubbliche da parte della cantante, che oggi vive a Lugano, nessun video e nessuna foto pubblica se non qualche scatto – senza che la si veda mai in viso – postato per promozione o dalla figlia. La cantante, però, non ha smesso l'attività discografica, pubblicando numerosi album, gli ultimi sono stati Ti amo come un pazzo del 2023 e Gassa d'amante nel 2024, entrambi con la sua casa discografica PDU.

La Pennicanza prossimamente in diretta tv

Lo show di Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio era atteso: sui social, infatti, nei 45 minuti di messa in onda piovono complimenti per i due showman che intrattengono i radioascoltatori con informazione e gag divertenti. Il programma che si può ascoltare su RaiRadio2 e sul canale 202 del Digitale Terrestre, presto apparirà anche in diretta televisiva con lo studio della radio. La notizia arriva dalla schermata che compare sulla tv al canale di RaiRadio2 nella quale si legge: "Prossimamente visuale".