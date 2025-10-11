Milly Carlucci “nonna” di Barbie, l’ironia di Selvaggia Lucarelli: “Sotto il vestito non ci sono organi riproduttivi”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sabato 11 ottobre, Ballando con le stelle ha avuto inizio alle 22:50. Milly Carlucci, per questa puntata che richiedeva una dose di energia in più, ha optato per un vestito rosa Barbie. Alberto Matano ha rimarcato come la conduttrice non passasse inosservata: "Stasera sono abbagliato dal tuo look, un po' Barbie". Carlucci ha ironizzato: "Sono la nonna di Barbie, uno deve considerare anche l'età". Anche Carolyn Smith ha evidenziato come il look richiamasse la nota bambola: "Devo chiamarti Milly o Barbie?". Ma la battuta più pungente l'ha fatta Selvaggia Lucarelli.

Ad aprire le danze, è proprio il caso di dirlo, è stata la coppia formata da Fabio Fognini e Giada Lini. Dopo essersi esibiti, la giuria ha preso la parola per esprimere il suo giudizio. Quando è toccato a Selvaggia Lucarelli, ha ironizzato: "Sento che sta nascendo qualcosa tra me e Fognini. Non sentite questa tensione da settimane? Tu vuoi essere un po' trattato male". Il tennista ha confermato e la giurata gli ha fatto sapere che questa non sarebbe stata la serata giusta, perché aveva un giudizio tutto sommato positivo sulla sua esibizione: "Deve essere un po' bastone e un po' carota, stasera è carota".

Milly Carlucci, a questo punto, ha passato la parola a Guillermo Mariotto ma Selvaggia Lucarelli non aveva finito di parlare. Così, la giurata ha punzecchiato la conduttrice: "Non ho finito, scusa Milly, ho detto che sento che sta nascendo qualcosa e tu mi blocchi così? Sei proprio Barbie, sotto quel vestito non c'è niente". Milly Carlucci è scoppiata a ridere: "Un cuore di paglia". Poi l'affondo di Lucarelli: "Sospettavo che non ci fossero organi riproduttivi". Milly ha risposto con un sorriso e Selvaggia ha proseguito e ha manifestando il suo apprezzamento per i passi avanti fatti dallo sportivo Fabio Fognini. Lo ha premiato con un otto che ha stupito il concorrente.