Milly Carlucci “nonna” di Barbie, l’ironia di Selvaggia Lucarelli: “Sotto il vestito non ci sono organi riproduttivi”

Botta e risposta tra Milly Carlucci e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. Al centro il look pink scelto dalla conduttrice: “Sono la nonna di Barbie”.
Sabato 11 ottobre, Ballando con le stelle ha avuto inizio alle 22:50. Milly Carlucci, per questa puntata che richiedeva una dose di energia in più, ha optato per un vestito rosa Barbie. Alberto Matano ha rimarcato come la conduttrice non passasse inosservata: "Stasera sono abbagliato dal tuo look, un po' Barbie". Carlucci ha ironizzato: "Sono la nonna di Barbie, uno deve considerare anche l'età". Anche Carolyn Smith ha evidenziato come il look richiamasse la nota bambola: "Devo chiamarti Milly o Barbie?". Ma la battuta più pungente l'ha fatta Selvaggia Lucarelli.

Ad aprire le danze, è proprio il caso di dirlo, è stata la coppia formata da Fabio Fognini e Giada Lini. Dopo essersi esibiti, la giuria ha preso la parola per esprimere il suo giudizio. Quando è toccato a Selvaggia Lucarelli, ha ironizzato: "Sento che sta nascendo qualcosa tra me e Fognini. Non sentite questa tensione da settimane? Tu vuoi essere un po' trattato male". Il tennista ha confermato e la giurata gli ha fatto sapere che questa non sarebbe stata la serata giusta, perché aveva un giudizio tutto sommato positivo sulla sua esibizione: "Deve essere un po' bastone e un po' carota, stasera è carota".

Milly Carlucci, a questo punto, ha passato la parola a Guillermo Mariotto ma Selvaggia Lucarelli non aveva finito di parlare. Così, la giurata ha punzecchiato la conduttrice: "Non ho finito, scusa Milly, ho detto che sento che sta nascendo qualcosa e tu mi blocchi così? Sei proprio Barbie, sotto quel vestito non c'è niente". Milly Carlucci è scoppiata a ridere: "Un cuore di paglia". Poi l'affondo di Lucarelli: "Sospettavo che non ci fossero organi riproduttivi". Milly ha risposto con un sorriso e Selvaggia ha proseguito e ha manifestando il suo apprezzamento per i passi avanti fatti dallo sportivo Fabio Fognini. Lo ha premiato con un otto che ha stupito il concorrente.

