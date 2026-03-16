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Milly Carlucci chiama Francesca Fialdini in diretta per Canzonissima: “Voglio te tra i magnifici sette”

Milly Carlucci annuncia Francesca Fialdini a Canzonissima in diretta: “Voglio te tra i magnifici sette”. Il cast completo è con Pierluigi Pardo, Claudio Cecchetto, Simona Izzo, Riccardo Rossi e tanti altri.
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A cura di Gennaro Marco Duello
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Un videomessaggio di Milly Carlucci interrompe la puntata di Da noi… a ruota libera e cambia i piani del sabato sera di Francesca Fialdini. E l'annuncio è arrivato in diretta, senza preavviso.

La signora del sabato Rai ha usato la finestra televisiva della collega per anticipare il debutto di Canzonissima su Rai1 e, al tempo stesso, per allargare il cast. "Ci sarà un cast fantastico di interpreti e tra di loro sceglieremo insieme la Canzonissima di puntata", ha spiegato, prima di elencare alcuni nomi già confermati: Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Claudio Cecchetto, Simona Izzo. "E non finisce qui", ha aggiunto, lasciando aperta la porta ad altri annunci. Poi l'affondo diretto: "Tra i magnifici sette che ci aiuteranno a scegliere la Canzonissima della serata vorrei che ci fossi anche tu."

Non è la prima volta che Milly Carlucci punta su Francesca Fialdini. Fu lei a volerla nel cast dell'ultima edizione di Ballando con le stelle, un corteggiamento che si è rivelato azzeccato: la conduttrice ha convinto e adesso la ritroveremo dietro al bancone di Canzonissima.

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Il programma, al via sabato su Rai1, si inserisce nella fascia del sabato sera che Carlucci presidia da anni con Ballando. Il meccanismo ruota attorno a una giuria — i "magnifici sette" — chiamata a scegliere la Canzonissima di ogni puntata, in un format che mescola musica e intrattenimento. Un terreno familiare per la conduttrice di Rai1, che torna al varietà musicale con un cast costruito per garantire dinamiche e punti di vista diversi.

Il cast dei cantanti in gara include: ArisaElettra LamborghiniElio e le Storie TeseEnrico RuggeriFabrizio MoroFausto LealiIrene GrandiJalisseLeo GassmannMalika AyaneMichele BraviPaolo JannacciRiccardo Cocciante e Vittorio Grigolo. Si parte sabato 21 marzo e l'Italia della tv non vede l'ora.

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