Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, tour privato della NASA: “Ecco come fanno gli astronauti con i bisogni”

Michelle Hunziker ha realizzato un sogno che coltivava sin da quando era bambina. Ha visitato la NASA. Con lei c’era anche Aurora Ramazzotti che ha rivelato alcune curiosità ai suoi follower.
A cura di Daniela Seclì
"Oggi si sta per realizzare uno dei miei più grandi sogni da quando ero piccola": con queste parole, Michelle Hunziker ha annunciato su Instagram la bella esperienza che si apprestava a vivere. La conduttrice ha svelato: "Sto per andare a fare un tour privato della NASA, sono a Houston, in Texas" e ha confidato di essere emozionatissima. Così, ha raccontato il suo viaggio. A condividerlo con lei, la figlia Aurora Ramazzotti e il suo compagno Goffredo Cerza.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti al Mission Control Center. Madre e figlia hanno avuto modo di visitare il luogo da cui viene gestita la stazione spaziale. Hanno interagito con gli astronauti che attualmente si trovano nello spazio. Aurora Ramazzotti ha raccontato sui social che sia sua madre che il suo compagno ne hanno approfittato per fare loro alcune domande. La rivelazione di una astronauta: "Ci ha detto che le manca non perdere le cose. Ci ha spiegato che hanno il velcro sui vestiti per attaccare tutto, altrimenti se lo perdono".

Hanno visitato anche l'area in cui si addestrano gli astronauti. È stato l'astronauta Luca Parmitano a fare loro da guida tra "gli spazi che replicano fedelmente le stazioni spaziali", ha spiegato Aurora Ramazzotti. E anche qui hanno avuto modo di fare delle interessanti scoperte: "Abbiamo visto anche la stazione spaziale che stanno costruendo (tra l'altro in parte fabbricata in Italia, a Torino) per orbitare intorno alla Luna che sarà pronta nel 2027". La figlia di Eros Ramazzotti ha replicato a un follower curioso che le chiedeva: "Avete chiesto come fanno al bagno?". La risposta di Aurora è stata:

Ovvio, tutti i liquidi nello spazio sono oro. L'urina viene raccolta e depurata per essere bevuta in seguito. La numero due invece si fa in un sistema che "aspira" e la fa finire in un sacchetto che si sigilla per non contaminare niente. Successivamente viene smaltita. Per lavarsi usano dei panni imbevuti in sapone o acqua e si puliscono a pezzi.

