“Mi ha lasciata per una zocc***”, i video di Marianna Angerame scatenano l’ipotesi trono over di U&D

È stata senza dubbio Marianna Angerame una delle protagoniste della puntata di C'è posta per te del 21 gennaio 2023. La sua ricerca appassionata del potenziale fidanzato di quasi sessant'anni fa, il signor Francesco Carbone, e le frasi con cui ha commentato il suo matrimonio finito per un tradimento hanno scatenato il pubblico sull'ipotesi trono over di Uomini e Donne.

"Mi ha lasciata per una zocc***", così la pimpante 86enne ha rimandato al mittente il tradimento con il quale sarebbe stata mollata durante il matrimonio. Ilarità nel pubblico e soprattutto negli occhi di Maria De Filippi, pazza dal minuto zero di questa irriverente donnina canuta che è arrivata con il bastone e ha steso tutti. Pensava che con un bacio si potesse rimanere incinte, così le aveva raccontato la sua mamma per tenerla lontana dagli uomini, e per questo motivo il suo amore con Francesco non è mai sbocciato, nemmeno quando lui, impaziente di averla, l'aveva ‘sbattuta al muro'.

L'ingresso del vero Francesco Carbone in studio ha scatenato le tifoserie nella speranza che la coppia si potesse formare nel segno di un destino che non li aveva voluti uniti decenni fa. E invece no, perché il mingherlino Francesco, nonostante i problemi di sordità, ha capito benissimo le sue intenzioni e ha palesato subito l'essere ancora sposato con una moglie è viva e vegeta. "Che fregatura!", ha esclamato Marianna, chiedendosi se almeno il suo spasimante di un tempo avesse i denti oggi, così da coronare il sogno di un bacio mai dato. I botta e risposta scherzosi sull'argomento si sono sprecati e, nemmeno a dirlo, la signora vestita di punta in un tailleur blu cobalto è diventata all'improvviso la dama ideale del parterre di Uomini e Donne trono over.