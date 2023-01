Perché Federico Dainese ha deciso di abbandonare il trono di Uomini e Donne prima della scelta Federico Dainese ha deciso di abbandonare il trono di Uomini e Donne ad un passo dalla scelta. Il 25enne ha dichiarato di non voler illudere nessuna delle due corteggiatrici, preferendo chiudere il percorso, piuttosto che andare avanti.

A cura di Ilaria Costabile

Federico Dainese ha 25 anni ed è originario di Genova, lavora come odontotecnico e tra le sue passioni c'è la pallanuoto. In passato, a Uomini e Donne, ha corteggiato Veronica Rimondi, per poi diventare uno dei tronisti dell'edizione 2022-2023 del dating show. Durante il suo percorso ha avuto modo di approfondire la conoscenza di alcune ragazze, sue corteggiatrici, ma stando alle anticipazioni del programma il giovane ha deciso di lasciare la trasmissione.

La decisione di Federico Dainese

Era una notizia che già circolava da qualche tempo, concretizzatasi nella puntata di Uomini e Donne che arriva subito dopo le vacanze natalizie. Il tronista ha deciso di voler abbandonare il trono, perché non vuole illudere nessuna delle due corteggiatrici, ovvero Vincenza Botti, né Elena Croce, con le quali ha portato avanti una conoscenza in questi mesi. Il 25enne ha dichiarato di non voler portare avanti il suo percorso, di non essere nella giusta disposizione d'animo, lasciando così esterrefatti sia il pubblico, che gli opinionisti, ma soprattutto le due ragazze che avevano sperato di poter arrivare a lasciare il programma in sua compagnia. Un momento davvero inaspettato che, quindi, fa chiudere ad un passo dal momento più bello, un percorso iniziato con un certo entusiasmo da parte dell'ex corteggiatore di Veronica Rimondi.

L'addio a Uomini e Donne di Federica Aversano

Come Federico, anche Federica Aversano, qualche mese fa, ha deciso di lasciare il trono di Uomini e Donne, propostole da Maria De Filippi dopo che con Matteo Ranieri la conoscenza non era andata a buon fine. La ragazza, però, ha preferito ascoltarsi e prendere una decisione definitiva, ovvero quella di lasciare il trono, spiegandolo chiaramente in trasmissione: "Non ho più quell'entusiasmo nel prendere il treno la mattina per venire qui. Questo studio, che lo scorso anno è stato il mio rifugio, adesso inizia a pesarmi. Inizio a pensare che non sia più il caso di venire". Una scelta che, però, è stata anche apprezzata al pubblico che ha premiato la sincerità delle sue parole.