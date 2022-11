Maurizio Crozza positivo al Covid, salta “Fratelli di Crozza” Maurizio Crozza è positivo al Covid, ragion per cui la puntata prevista per venerdì 25 novembre di “Fratelli di Crozza” salta l’appuntamento settimanale, per essere recuperata nel finale di stagione.

A cura di Ilaria Costabile

Maurizio Crozza è risultato positivo al Covid, per cui venerdì 25 novembre salta l'appuntamento con i "Fratelli di Crozza" lo show con protagonista il comico milanese. Al suo posto andrà in onda una puntata dedicata ai momenti migliori delle passate edizioni del programma.

Quando verrà recuperata la puntata del 25 novembre

Non ci sarà, quindi, il consueto appuntamento con la trasmissione satirica, per cui al posto della decima puntata verrà trasmesso il cosiddetto best of "I migliori Fratelli di Crozza". La puntata prevista per venerdì 25 novembre verrà recuperata alla fine della stagione attualmente in onda. Lo show, in ogni caso, è visibile anche in streaming su Discovery +, l'ormai nota piattaforma di Warner Bros, dove è possibile rivedere anche gli episodi delle stagioni precedenti. Le puntate, come sempre, ruotano attorno alla figura del mattatore milanese che con i suoi personaggi è riuscito a fare satira in maniera sagace, divertente, raccontando l'attualità con spunti sempre nuovi. Dallo storico Vittorio Feltri agli ultimi volti come il premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi, o ancora esponenti della politica italiana come Enrico Letta, Luigi Di Maio, Sergio Mattarella, Vincenzo De Luca, fino ad arrivare a Re Carlo d'Inghilterra e, ancora, tanti altri volti noti della attualità italiana.

Il successo di Fratello di Crozza

L'annuncio compare anche sulla pagina Instagram del programma, dove si comunica che la prossima puntata sarà quella del 2 dicembre. In attesa di sapere quando ci sarà il finale di stagione. Lo show è tra i più visti sul Nove, dove ormai ha trovato casa da diversi anni e il comico, che prima era solito aprire anche trasmissioni come dìVenerdì di Giovanni Floris, con cui c'è un annoso rapporto dai tempi di Ballarò, si conferma come uno dei più apprezzati e seguiti della scena satirica del Bel Paese.