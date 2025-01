video suggerito

Masterchef Italia 14, chi è l’eliminato della sesta puntata del 16 gennaio 2025 Linda è l’eliminata della puntata del 16 gennaio di Masterchef Italia 14. L’ultrà del Torino ha dovuto lasciare la cucina dopo uno skill test che non è riuscita a superare. Ospiti della puntata Franco Pepe e la chef Pia Leon. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Giovedì 16 gennaio, in prima serata su Sky Uno, è andata in onda la sesta puntata di Masterchef Italia 14. All'inizio della gara gli aspiranti chef si sono messi alla prova con una mystery box all'insegna del green e dell'ambiente, per poi affrontarsi nella preparazione della pizza fritta. Ospiti il pizzaiolo Franco Pepe e la chef Pia Leon, eletta miglior chef donna al mondo nel 2021. Alla fine della puntata, una concorrente ha dovuto togliersi il grembiule e lasciare per sempre la cucina di Masterchef. Ecco di chi si tratta e cosa è successo durante la puntata.

Masterchef Italia 14, Linda eliminata nella puntata del 16 gennaio

Linda è stata eliminata nella puntata del 16 gennaio di Masterchef e ha dovuto lasciare la cucina. Ultrà del Torino, non è riuscita a superare la seconda parte dello skill test, che consisteva nel realizzare un piatto con i sapori del Perù, tra cui il pacay, ingrediente inserito in corsa dalla chef Leon. La concorrente ha affrontato la seconda parte della gara con Anna, Samuele e Simone. Samuele si è salvato grazie a un golden pin, mentre Anna (la peggiore della scorsa puntata) è riuscita a salire in balconata in extremis, prendendosi anche una sgridata da parte dei giudici. Ad avere la peggio Linda, che si è tolta il grembiule ed è stata eliminata definitivamente.

Cosa è successo nella sesta puntata di Masterchef Italia 14

La puntata si è aperta con una Mystery box all'insegna del green e contro lo spreco. Con dieci ingredienti a disposizione, gli aspiranti chef hanno dovuto cucinare un piatto avendo a disposizione l'elettricità per soli 15 minuti. Jack è stato il concorrente che più ha convinto i giudici Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli.

Invention test all'insegna della pizza con Franco Pepe, miglior pizzaiolo al mondo e primo italiano a essere nominato Cavaliere al Merito della Repubblica, che ha mostrato ai concorrenti come realizzare l'impasto perfetto per la pizza fritta. E la prova consisteva proprio in questo: realizzare una pizza fritta, dolce o salata. Ad avere la meglio Anna, che ha guadagnato un vantaggio per lo skill test.