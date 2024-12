video suggerito

Masterchef 2024 in tv su Sky e Now: dove vedere le puntate in diretta e in streaming Masterchef Italia 2024 andrà in onda a partire da giovedì 12 dicembre alle 21.15 su Sky e in streaming su Now. Per il sesto anno consecutivo torna il trio dei giudici formato da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Tante le novità previste per quest'anno, come l'all-in e il Blind Test.

A cura di Sara Leombruno

L'edizione di Masterchef 2024 andrà in onda a partire da giovedì 12 dicembre alle 21.15 su Sky e in streaming su Now. Decine di aspiranti chef sono pronti a mettersi in gioco e a dimostrare il loro valore tra i fornelli con un obiettivo comune, quello di diventare il nuovo MasterChef Italiano. A giudicare i piatti e a scegliere chi merita di entrare nella Masterclass torna per il sesto anno consecutivo il trio in giuria formato dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Quest'anno ci saranno tante novità, come l’all-in, ossia 5 minuti in più ai Live Cooking, e il Blind Test.

Masterchef 14 in diretta su Sky ogni giovedì

Giovedì 12 dicembre alle 21.15 andrà in onda la prima puntata di Masterchef 2024, che sarà visibile in esclusiva su Sky e in streaming su Now. Lo show sarà diviso in 12 puntate da 2 episodi ciascuna, che saranno disponibili anche on demand. Ecco il calendario completo:

Prima puntata : Giovedì 12 dicembre

: Giovedì 12 dicembre Seconda puntata : Giovedì 19 dicembre

: Giovedì 19 dicembre Terza puntata : Giovedì 26 dicembre

: Giovedì 26 dicembre Quarta puntata : Giovedì 2 gennaio

: Giovedì 2 gennaio Quinta puntata : Giovedì 9 gennaio

: Giovedì 9 gennaio Sesta puntata : Giovedì 16 gennaio

: Giovedì 16 gennaio Settima puntata : Giovedì 23 gennaio

: Giovedì 23 gennaio Ottava puntata : Giovedì 30 gennaio

: Giovedì 30 gennaio Nona puntata : Giovedì 6 febbraio

: Giovedì 6 febbraio Decima puntata : Giovedì 13 febbraio

: Giovedì 13 febbraio Undicesima puntata : Giovedì 20 febbraio

: Giovedì 20 febbraio Dodicesima puntata: Giovedì 27 febbraio

Dove vedere le repliche delle puntate di Masterchef 2024 in streaming

Per chi non avrà modo di seguire le puntate Live su Sky Uno dalla televisione di casa, gli appuntamenti di MasterChef Italia 2024 si potranno seguire anche in streaming attivando il Pass Entertainment di NOW. Inoltre, gli episodi saranno sempre disponibili on demand anche in 4K HDR e visibili su Sky Go.

Nessuna data per le puntate in chiaro su Tv8

Ancora nessuna data, al momento, per le date della messa in onda in chiaro degli episodi su Tv8. Lo scorso anno, da marzo 2024 fu possibile vedere gli episodi anche in streaming sul sito ufficiale di Tv8. Per quest'anno, però, si attende ancora una conferma ufficiale.