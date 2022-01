Martina Viali ha lasciato Uomini e Donne, non è più una corteggiatrice di Matteo Ranieri Martina Viali, una delle corteggiatrici di Matteo Ranieri, ha deciso di abbandonare definitivamente Uomini e Donne. La 19enne ha dichiarato che il suo percorso “non era più lo stesso”.

A cura di Ilaria Costabile

Il percorso di Matteo Ranieri a Uomini e Donne stava procedendo in maniera piuttosto spedita. Il tronista, infatti, si era dedicato alla conoscenza di tre ragazze, ma una delle sue corteggiatrici ha deciso di interrompere questa esperienza, si tratta di Martina Viali. La 19enne ha scritto su Instagram che ha sentito l'esigenza di voltare pagina, pur non rinnegando i momenti vissuti con Ranieri e lasciando ancora più spazio a Federica e Denise.

La decisione di Martina Viali

L'ex corteggiatrice ha spiegato le motivazioni per le quali avrebbe deciso di porre fine a questa conoscenza che, a quanto pare, non stava andando nella direzione che lei stessa avrebbe desiderato. Dopo una serie di messaggi ricevuti dagli appassionati del dating show di Canale 5, Martina Viali ha colto l'occasione di parlare apertamente del suo stato d'animo condividendo alcune storie su Instagram, nelle quali ha scritto:

Purtroppo, già da qualche settimana, il mio percorso con Matteo non era più lo stesso; inoltre nelle ultime registrazioni non sono potuta essere presente per via della situazione che oggi come due anni fa ci accompagna costantemente. Quindi continuare in queste circostanze sarebbe stato pressoché inutile, per entrambi. Nonostante tutto auguro il meglio a Matteo e spero davvero riesca a trovare una persona in grado di accompagnarlo nelle sua vita e di crescere al suo fianco, che sia in quel contesto, o anche al di fuori. Purtroppo ufficialmente non siamo riusciti a salutarci, ma nel mio piccolo spero davvero riesca nel suo intento, se lo merita.

Martina Viali ringrazia anche chi non l'ha sostenuta

A quanto pare Ranieri non ha reagito con molto stupore alla decisione di Martina, dal momento che nel corso di queste puntate non ha commentato l'addio della corteggiatrice. La 19enne, poi, non ha esitato a ringraziare coloro che l'hanno sostenuta in questa esperienza, ma anche chi invece non ha esitato a mostrarle disapprovazione: "Volevo ringraziare anche chi ha speso parole indegne e oscene nei miei riguardi, perché anche quelle per una persona come me sono fonte di crescita".