Uomini e Donne, Denise corteggiatrice di Matteo Ranieri: “Mi hanno diagnosticato un tumore”

Matteo Ranieri a Uomini e Donne è diviso tra Denise Mingiano e Federica Aversano. Entrambe le corteggiatrici hanno una storia particolare alle spalle. Federica è mamma di un bimbo, Denise ha combattuto contro una brutta malattia.

A cura di Giulia Turco

Matteo Ranieri a Uomini e Donne sta portando avanti la conoscenza con due ragazze in particolare. Loro sono Denise Mingiano e Federica Aversano, entrambe con una storia particolare alle spalle. Nonostante i suoi timori e le sue insicurezze, il tronista sta imparando a conoscerle e a mostrare i suoi sentimenti senza paura di ferirle. Le ultime esterne vanno lisce con entrambe, ma presto, nel giro di qualche mese, anche Matteo Ranieri verrà messo davanti ad una scelta.

Denise Mingiano è la corteggiatrice che ha combattuto la malattia

Denise Mingiano è originaria di Lecce e ha 29 anni. “I miei genitori erano separati in casa, non ho mai percepito il concetto di famiglia come amore, ma piuttosto di silenzi e indifferenza”, racconta a Matteo in esterna. “Così ho deciso di prendere la mia strada e di andare a studiare a Londra. Era tutto pronto, quando è arrivato un referto medico che diagnosticava un tumore. È stato un anno pesante, non capivo perché non potevo essere felice”. Nel 2018 è partita per l’Australia ed ha continuato a lavorare a Melbourne per circa tre anni, come cameriera. Ha avuto una storia con un uomo che ha scoperto averla tradita. Così è tornata in Italia e sta provando a ritrovare l’amore a Uomini e Donne.

Federica Aversano è la corteggiatrice mamma di un bimbo di 2 anni

Dall’altro lato c’è Federica Aversano, la corteggiatrice campana di 28 anni che è già mamma di un bimbo. Il piccolo si chiama Luciano, ha 2 anni ed è nato da una precedente relazione di Federica, che ha chiuso restando in buoni rapporti. Con Matteo Ranieri è molto più frenata di Denise, ha paura di rimanere delusa, come spiega al tronista in esterna. “Sono arrivata qui con una storia pesante alle spalle. Un uomo che mi ha detto ti amo e mi ha lasciata incinta”, racconta in lacrime. “Devo capire se tu puoi stare al mio fianco”.