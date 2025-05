video suggerito

Martina Colombari infastidisce Billy Costacurta a L’Eredità, lui minaccia di lasciare lo studio: “Me ne vado” Martina Colombari e Billy Costacurta sono una delle coppie in gioco nello speciale L’Eredità- Tutti in viaggio, in onda il 2 maggio su Rai1. “Nostro figlio ci ha detto di non fare la figuracce”, spiega la conduttrice riferendosi ad Achille Costacurta. Mentre il marito, infastidito dal fatto che la moglie continui a rubargli la parola, si alza e minaccia di lasciare lo studio. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Martina Colombari e Billy Costacurta per la prima volta insieme in tv. La coppia è una delle ospiti del programma L'Eredita-Tutti in viaggio, condotto da Marco Liorni e in prima serata su Rai1 venerdì 2 maggio. Il gioco ha subito messo alla prova il loro rapporto, tra battute e una minaccia di lasciare lo studio da parte del calciatore.

"Nostro figlio ci ha detto di non fare figuracce"

Martina Colombari e Billy Costacurta sono stati protagonisti della puntata fin dal loro ingresso in studio. Non appena entrati per raggiungere la postazione, guardando le altre coppie in gara, la conduttrice ha commentato con ironia: "Siamo stati gli unici a non entrare mano nella mano dopo 29 anni di matrimonio, che vergogna". I due sono una coppia da quasi 30 anni e, a proposito del loro rapporto, Colombari in una recente intervista raccontò: "Siamo quasi un unicum in mezzo a un universo di divorziati e separati".

Cercando di rispondere alle domande del conduttore, Colmbari ha ‘rubato' più volte la parola al marito e ha poi spiegato: "Nostro figlio ci ha detto di non fare figuracce, io sto cercando di accontentare il ragazzo". Il figlio della coppia è Achille Costacurta, 19 anni, che lo scorso settembre era finito sotto l'attenzione dei media per aver pubblicato sui social prima immagini di mazzette di soldi e polvere rosa, poi insulti indirizzati alla famiglia.

Leggi anche Martina Colombari e il coraggio di una madre che non ha mai mollato: il figlio Achille sta meglio ora

Billy Costacurta minaccia di lasciare lo studio: "Io posso andare"

Al momento di rispondere alle domande, Martina Colombari ha spesso ‘rubato' la parola al marito e compagno di gioco Billy Costacurta. Anche il conduttore Marco Liorni se ne è accorto e ha scherzato con lui: "Billy, ma tu a casa riesci a spiaccicare qualche parola? Ho già capito chi comanda a casa". "I pollici del televisore li ha scelti lui, questa è sempre la sua battuta a casa", risponde la moglie. Ma, quando al turno successivo, si verifica la stessa situazione, l'ex calciatore si alza dalla sedia dicendo: "Io posso andare" e avvicinandosi verso l'uscita dello studio con l'intenzione di lasciarlo. "No Billy, aspetta", lo invita a restare Liorni.