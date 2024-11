video suggerito

Marina La Rosa spietata a La Talpa, accusa Andrea Preti: “O è la talpa, o è scemo” Marina La Rosa senza peli sulla lingua sta regalando dichiarazioni forti e accuse pesanti rivolte ai suoi compagni di avventura a La Talpa: l’ex gieffina, ieri sera, ha accusato Andrea Preti di essere un “disadattato”. “Vuole fare la prima donna, il protagonista. O è la talpa, o è scemo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Marina La Rosa è una delle protagoniste de La Talpa 2024. Nella puntata andata in onda ieri sera, lunedì 11 novembre, su Canale5, l'ex gieffina ha rivolto parole forti contro alcuni dei suoi compagni di squadra. Per lei il viaggio nella "corte delle spie" è un gioco. "Non sono venuta qui per fare amicizie", ha sottolineato. Con Andrea Preti è stata piuttosto chiara riguardo il pensiero che ha di lui: non si è limitata nell'usare parole pesanti e offensive.

Le parole di Marina La Rosa contro Andrea Preti

Chiamata a commentare il comportamento di Andrea Preti che, nella puntata di ieri sera, ha rubato la valigetta (su richiesta della produzione) prima di rendersi immune dall'eliminazione, ha definito il suo compagno di avventura "un disadattato". Alla domanda di Diletta Leotta – "Cosa vuoi dirgli?" – l'ex gieffina ha risposto:

Cosa gli devo dire? È un disadattato. Ci hai affidato una valigetta, dobbiamo tenerla in custodia. Quindi o è la talpa o è scemo"

Marina La Rosa crede che Andrea Preti abbia manie di protagonismo: "Sta nel ruolo di attore" ha dichiarato prima di commentare la reazione del suo compagno di avventura che per un momento aveva pensato di abbandonare il gioco. "Ci è rimasto male e ha cominciato a prepararsi la valigia per andare via. Io son stata l'unica a dire ad Andrea "se vuoi andare, vai", tanto sapevo che non l'avrebbe fatto. Gli piace essere prima donna, ha fatto questa scena per sentirsi protagonista ma poi non è andato da nessuna parte. Non vuole essere coccolato, le sue sono ipocrisie. Ha fatto la scena per sentirsi protagonista", le parole.

"Tutti dispiaciuti per l'eliminazione di Marco, io no"

Marina La Rosa, dopo l'eliminazione di Marco Melandri, ha dimostrato ancora una volta che non vuole farsi amici nel programma. "Sono tutti dispiaciuti per l'uscita di Marco, io no. Tolto un concorrente sul quale avevamo un sospetto, è tolto un dubbio" ha dichiarato dopo aver salutato il pilota.