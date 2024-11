Marco Melandri è l’eliminato della seconda puntata de La Talpa: “Non ero pronto per questo gioco”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Marco Melandri è il secondo concorrente de La Talpa eliminato. Il pilota, nella puntata di lunedì 11 novembre 2024, non ha risposto correttamente alle domande poste da Diletta Leotta e per questo motivo è stato costretto ad abbandonare il gioco. È lui il secondo concorrente del reality show in onda il lunedì sera, in prima serata, su Canale5, a dover lasciare "la corte delle spie" dopo Ludovica Frasca. L'immune di ieri sera è stato Andrea Preti che ha ottenuto l'immunità vincendo l'asta e togliendo 13.500 euro al montepremi iniziale di 23mila euro e portandolo a 9500 euro.

Chi è uscito nella seconda puntata de La Talpa dell'11 novembre

Marco Melandri ha sbagliato il test finale di Diletta Leotta riguardo l'identità della talpa e per questo motivo è stato eliminato dal gioco. "Ho sbagliato persona, dovevo cercare all'asta. Non me l'aspettavo, credevo di avere le idee un po' più chiare. Non ero pronto per questo gioco. Non sono io la talpa", le parole del pilota prima di essere raggiunto dai suoi compagni d'avventura che lo hanno salutato. "Ero sicuro di poter arrivare in finale, ci credevo. Non me la perdono, sono veramente deluso" ha poi aggiunto Melandri in auto.

Cosa è successo nella puntata dell'11 novembre: lo scontro tra Gilles e Alessandro

La puntata de La talpa dell'11 novembre 2024 è stata segnata da un durissimo scontro tra Gilles Rocca e Alessandro Egger, finito quasi in rissa. Tutto è iniziato quando Egger ha sostenuto di aver visto un uomo fuggire con la valigetta che la conduttrice ha affidato al gruppo. Dopo aver svegliato tutti per comunicare quanto visto, non è stato preso sul serio e per questo motivo si è allontanato dalla casa. Ricomparso dopo tre ore, si è trovato contro Gilles Rocca che lo ha accusato di aver mancato di rispetto a tutti: "Il gioco è una cosa, la vita vera è un'altra. Sono tre ore che ti stiamo cercando. Un po' di rispetto. Ho 41 anni, devi portare rispetto". I toni si sono accesi al punto che è stato richiesto l'intervento di Diletta Leotta. La valigetta l'aveva presa Andrea Preti su richiesta della produzione.