video suggerito

Marina ad Affari Tuoi accetta l’offerta del Dottore: “Con questi soldi riesco a fare un regalo a mio nipote” Marina ad Affari Tuoi, dopo la tripletta di pacchi rossi, ha accettato l’offerta del Dottore da 15mila euro. “Mio nipote mi ha chiesto il 5%, con questi soldi riesco a fargli un regalo” ha commentato la pacchista della Basilicata che, nel suo pacco, aveva solo 200 euro. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Gaia Martino

108 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, domenica 15 giugno 2025, Marina della Regione Basilicata. Sposata con Michele, lavora in un negozio di ottica e ha giocato accompagnata dalla sorella Roberta: è tornata a casa con l'assegno offerto dal dottore dal valore di 15mila euro.

La partita di Marina ad Affari Tuoi

La partita di Marina è iniziata : con i primi sei tiri ha eliminato dal tabellone 200mila euro, 20mila euro, 100 euro, ferricelli (pacco speciale dedicato alla Regione), 50mila euro e 0 euro. Il dottore, allora, le ha offerto 33mila euro: "Cifra importante che ho guadagnato da quando lavoro. So cosa significa guadagnarli, ma per quattro sono pochi. Siamo quattro sorelle, al momento rifiutiamo" ha dichiarato Marina prima di proseguire la partita. Ha poi aperto i pacchi da 10mila, 10 e 50 euro. Alla proposta di cambio dal dottore, ha commentato: "Saremmo favorevoli, ma per ora andiamo avanti con il numero 10″.

Eliminati dal tabellone 100mila, 75mila e 300mila euro, Stefano De Martino ha commentato: "Una tripletta così non me la ricordo". Il dottore, allora, le ha offerto 5 tiri per 6350 euro. "No, rifiuto l'offerta. Vado avanti" ha commentato delusa Marina prima di proseguire nel tentativo di difendere la cifra più alta rimasta in gioco, 30mila euro. Con i tiri a disposizione ha aperto i pacchi dal valore di 5mila, 500 euro, Gennarino, 1 euro e 20 euro. Marina è così rimasta in gioco con 200 euro, 15mila euro e 30mila euro.

Il finale di Marina che torna a casa con 15mila euro

Il dottore ha offerto a Marina il cambio. La sorella ha provato a convincerla ad accettare e ci è riuscita: "Mio nipote Samuel mi ha regalato un braccialetto dicendomi che se vinco devo dargli il 5%. Poi ha detto di prendere il numero 8. Quindi accetto il cambio" ha dichiarato la pacchista di Potenza che, nel suo 10, aveva 15mila euro. Il dottore le ha allora offerto 15mila euro, e Marina ha accettato: "Se ci fosse stato un paracadute, sarei andata avanti. Il mio motto è sempre stato "arriva fino alla fine". Ma tornare a casa senza nulla mi peserebbe. Qualcosina con questi la faccio, un regalo a Samuel riesco a farlo. Accetto l'offerta". Nel suo pacco c'erano solo 200 euro.