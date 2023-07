Marco Mazzoli dopo l’isola: “Non farò mai altri reality. La vittoria? Grazie alla mia fanbase” Marco Mazzoli ha parlato della sua esperienza all’Isola dei Famosi, confessando che non farebbe nessun altro reality e di aver partecipato perché convinto dall’amico Paolo Noise. Sulla vittoria ha detto: ” Se hai una grande fanbase come ho io è ovvio che sei agevolato, non c’è niente di finto”.

A circa un mese dalla fine dell‘Isola dei Famosi, il vincitore Marco Mazzoli è tornato a parlare della sua esperienza in Honduras, rispondendo alle domande e curiosità dei fan. Lo speaker de Lo Zoo di 105 ha ribadito di non aver mai amato i reality, ma di aver partecipato perché convinto dall'amico e collega Paolo Noise.

Dopo l'Isola, Mazzoli non farà nessun reality

In un video pubblicato su Instagram, l'ex naufrago ha raccontato di aver partecipato all'Isola dei Famosi per assecondare un desiderio dell'amico Paolo Noise, che "voleva fare un'esperienza indimenticabile con me". In passato, hanno rinunciato a essere viaggiatori di Pechino Exrpess, ma a questa volta Mazzoli si è lasciato convincere:

Ho sempre denigrato i reality show e li ho sempre massacrati, soprattutto l'Isola dei Famosi, perché ho sempre sostenuto che di famoso non ci fosse nessuno. Ci sono andato non per volere mio, ma di Paolo Noise. Ci avevano proposto quattro anni fa di fare Pechino Express ma abbiamo rinunciato,

Quanto alla vita in Honduras, dove ha trascorso più di due mesi, il vincitore del reality ha ribadito che quello che vedevano i telespettatori era tutto vero: il cibo scarseggiava, così come i beni di prima necessità. In più, prima di iniziare l'avventura, tutto il gruppo è stato seguito da un team di psicologi:

Immaginatevi di dover abbandonare tutto ciò che amate, i vostri cari, il vostro telefonino, non avevamo uno specchio. Ero praticamente un palloncino sgonfio, facevo fatica a portare dietro il mio corpo. Il fatto che abbia perso 16 chili dimostra che non ti regalano niente all'Isola. La cosa brutta è che perdi completamente il contatto con tutto. La troupe tra di loro non si chiama per nome perché non vuole che tu sappia come si chiama. Non ti parlano, se gli dici che ore sono, ti fanno spallette.

"Ho vinto grazie alla fanbase. Altri reality? Mai"

Mazzoli ha poi parlato della vittoria all'Isola, spiegando di essere stato agevolato dalla sua fanbase, quella dello Zoo di 105, ma di non essere un "para**lato" come è stato definito da diverse persone sui social. "Non c'è niente di finto, se ho vinto è soprattutto grazie agli ascoltatori", ha raccontato l'ex naufrago. Poi ha aggiunto di non essere stato raccomandato da nessuno, spiegando anche il motivo per cui non poteva uscire prima: