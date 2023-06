Mazzoli primo all’Isola 2023, Paolo Noise: “Ha vinto lo Zoo, grazie di aver mantenuto la promessa” Con un post su Instagram, Paolo Noise ha commentato la vittoria dell’amico Marco Mazzoli all’Isola dei Famosi: “Ha vinto lo Zoo! Grazie di aver mantenuto la promessa”. Era stato lo stesso Noise a convincerlo a partecipare al reality.

A cura di Elisabetta Murina

È stato Marco Mazzoli a vincere l'Isola dei Famosi 2023, dopo ben 64 giorni passati in Honduras. Tra coloro che hanno gioito per il suo traguardo, c'è l'amico Paolo Noise, che l'aveva convinto a partecipare al reality. In studio insieme a Ilary Blasi e al pubblico, lo speaker de Lo Zoo di 105 ha dedicato un messaggio al neo vincitore.

Le parole di Paolo Noise sulla vittoria di Mazzoli

Poco dopo la fine della puntata, Paolo Noise ha condiviso un post sul suo profilo Instagram, mostrandosi sorridente con alle spalle il nome di Marco, vincitore dell'Isola. Poi un messaggio, ad accompagnare il tutto: "Ha vinto lo Zoo! Grande Marco, grazie di aver mantenuto la promessa". Era stato infatti Noise a convincere Mazzoli a partecipare al reality, poi quando aveva dovuto abbandonare l'Isola per problemi di salute, aveva fatto promettere all'amico di vincere per lui, per portare avanti questo sogno. E così è stato.