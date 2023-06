Marco Mazzoli dedica la vittoria dell’Isola 2023 a Chico Forti: “Da 24 anni in carcere ingiustamente” Marco Mazzoli ha vinto l’Isola dei Famosi e ha voluto dedicare questa vittoria anche a Chico Forti, in carcere da 24 anni: “Quando credevo di non farcela, pensavo a lui”.

Marco Mazzoli ha trionfato nell'edizione 2023 dell'Isola dei Famosi. Il disc-jockey e conduttore radiofonico, grande protagonista ventennale dello Zoo di 105, ha fatto un discorso di ‘accettazione' al momento di alzare la coppa di naufrago vincitore. Marco Mazzoli ha vinto l'Isola dei Famosi e ha ringraziato tantissime persone, come Paolo Noise oppure il capo degli autori del programma, Celeste, che ha creduto in lui dal primo giorno. Tra tutti ha voluto dedicare la vittoria a Chico Forti, il produttore in carcere da 24 anni: "Quando credevo di non farcela, pensavo a lui".

Il messaggio di Marco Mazzoli per Chico Forti

Questo è il discorso che Marco Mazzoli ha fatto al momento di celebrare la vittoria dell'Isola dei Famosi 2023. Dopo aver ringraziato tutte le persone che gli sono state vicino, ha dichiarato che Chico Forti è stato un'ispirazione per lui in quei momenti di difficoltà: "Devo ringraziare l'uomo che ha creduto in me dal giorno 1, ed è Celeste, il capo degli autori che è una persona a cui devo molto. È un gran bell'uomo, molto affascinante, molti dicono che sia il mio vero padre. Voglio ringraziare tutta la produzione, che sono persone straordinarie. Ringrazio Alvin che è un fratello, voi dallo studio, vorrei dedicare questa vittoria a Paolo Noise, perché gliel'ho promesso e vorrei dedicare questa vittoria agli ascoltatori dello Zoo di 105 e allo Z00 di 105 che è la cosa che amo di più al mondo dopo mia moglie e una persona che si chiama Chico Forti che era dentro di me quando non ce la facevo più, e io pensavo come fai che Chico è in carcere da 24 anni ingiustamente e non ha ancora una data d'uscita".

Chi è Chico Forti, il produttore in carcere da 24 anni

Chico Forti è un ex produttore televisivo nonché velista italiano. Nel 2000 è stato condannato per omicidio negli Stati Uniti d'America. Da quel momento, in Italia, è nato un movimento che supporta la sua causa dichiarando il suo arresto come un'ingiustizia. È attualmente detenuto al Dade Correctional Institution di Florida City, carcere di massima sicurezza nei pressi di Miami. Chico Forti è stato arrestato con le accuse di frode e circonvenzione di incapace per l'acquisto di una struttura alberghiera, il Pikes Hotel, e di concorso in omicidio di Dale Pike, figlio di Anthony con il quale Dale stava trattando per l'acquisto dell'immobile. Forti si è sempre dichiarato innocente, vittima di un errore giudiziario.