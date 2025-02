Marco Masini a Domenica In, l’intervento a sorpresa di Fedez: “Non ci siamo visti dopo Sanremo, ti sono grato”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Tra i momenti più attesi dell'ultimo Festival di Sanremo c'è stato certamente quello dell'esibizione di Fedez e Marco Masini, in coppia nella serata cover sulle note di Bella Stronza. Una canzone quasi interamente riscritta, con l'aggiunta di barre dello stesso Fedez ad attualizzare un pezzo ormai storico. A parlarne Marco Masini, ospite di Mara Venier a Domenica In: "Volevo innanzitutto capire come sarebbe venuta la canzone. Io credo tutto si basi sulla musica e la sua comunicativa. La musica viene bene quando le cose sono vere, Federico sapeva che mi ero riservato di decidere dopo essere andato in studio e vedere cosa ne sarebbe venuto fuori".

Le parole di Fedez per Marco Masini

Nel bel mezzo dell'intervista arriva anche un video inviato a Domenica In dallo stesso Fedez, in cui l'artista, giunto al quarto posto all'ultimo Festival di Sanremo con Battito, ringrazia Masini per avergli dato la possibilità di lavorare a uno dei suoi pezzi più noti: "Non abbiamo avuto più modo di vederci dopo Sanremo. Ti sono grato, riuscire a essere in studio con te, lavorare con te, mettere mano a una pietra miliare della discografia italiana, per me è stato un grandissimo onore. Queste sono quelle esperienze che ti porti avanti in una carriera e che, riguardando indietro, vedi ricordi di esperienze che sei felice di aver fatto. Ringrazio te per avermi dato questa opportunità e spero che in futuro ci saranno nuove occasioni".

Marco Masini parla di Sanremo e del lavoro con Fedez

Sull'esperienza con Fedez, Masini ha aggiunto che "anche in quel caso la musica è riuscita ad essere superiore a tutto […] Per me è stato un onore, quello di aver partecipato alla verità che Federico voleva rappresentare sul palco. Felice di avere avuto una canzone che gli apparteneva, questa coniugazione di mondi è stato un motivo in più per credere nella musica. Ogni giorno ascolto cose nuove e mi sento ancora quel bambino che nel 1967 iniziava a suonare".