Marco Bellavia con il figlio Filippo: “È per lui che ho lasciato la tv, sono rimasto fuori dal giro”

A cura di Giulia Turco

Marco Bellavia è ospite a Verissimo nella puntata in onda sabato 26 novembre. Si parla di amore, quello per Pamela Prati sul quale viene punzecchiato dalla conduttrice, ma soprattutto per il figlio Filippo che è sorpresa è in studio al suo fianco. È l'occasione per l'ex gieffino di raccontare una fetta importante della sua vita, che per un periodo ha scelto di dedicare interamente al suo ruolo di padre.

Bellavia lontano dalla tv per amore del figlio Filippo

Bellavia racconta che con Elena Travaglia, mamma di Filippo, mantiene un ottimo rapporto. È lei che d'altronde ha sempre preso le sue parti durante il caos al GFVip. Si sono lasciati quando Filippo aveva un anno e mezzo ed è allora che il conduttore ha deciso di staccarsi dalla tv per dedicarsi a suo figlio: "Sono rimasto a vivere nella cittadina in cui Filippo è cresciuto, ho sacrificato molto del mio lavoro per stargli vicino", spiega. "Ho perso quel giro che avevo a Milano, ma ne è valsa la pena. Ho passato gli ultimi 15 anni a vivere per lui. Poi ad un certo punto ho deciso di farmi indietro per lasciargli i suoi spazi, ecco perché sono andato al GFVip".

La frecciatina di Silvia Toffanin sull'amore con Pamela Prati

Non poteva mancare un cenno al rapporto con Pamela Prati, oggetto di chiacchiere e non poche diffidenze. Oggi Bellavia spiega: "Qualche corteggiatrice c’è, ma io sono occupato. Il mio cuore è promesso a Pamela. È una cosa in divenire, quando penso a lei mi batte il cuore". Scatena l'ironia di Silvia Toffanin che lo stuzzica: "È un amore verissimo?". Lui replica: "È verissimo, anche se fai quello sguardo". La conduttrice lo rassicura: "Guarda che a me piace l’amore, se voi siete innamorati siamo solo felici per voi", pur lasciando intendere una certa diffidenza. Un commento lo chiede anche al piccolo Filippo, che risponde con tutta onestà: "Beh, se è felice lui sono felice anch'io".