Mara Venier: “Tornerei a lavorare con Maria De Filippi domani mattina” La conduttrice lancia l’ennesimo amo alla collega, proponendo un programma insieme: “Un Thelma & Louise moderno […] Ho un grande feeling con Maria”.

A cura di Andrea Parrella

Mara Venier è tornata ad essere una certezza di Rai1 negli ultimi anni. La conduttrice, al timone della sua Domenica In ormai da tre stagioni, è un personaggio di cui la prima rete del servizio pubblico non potrebbe fare attualmente a meno. Ci sono stati anni in cui non era così. Lunga la parentesi che l'ha vista trasferirsi su sponda Mediaset, dove ha trovato il sostengo di Maria De Filippi, che l'ha messa al centro di alcuni suoi progetti consentendole di dare il via a una nuova stagione della sua carriera.

Una riconoscenza per la regina di Canale 5 che Venier non ha mai negato, tant'è che in questi anni ha spesso provato a ritrovare De Filippi in televisione, senza che la cosa riuscisse effettivamente. Per l'ennesima volta nelle scorse ore Mara Venier ha ribadito il concetto, come ha spiegato a TvBlog sollecitata da una domanda in merito:

Tornerei a lavorare con Maria domani mattina. Con Maria e con Sabina (Gregoretti, capo progetto alla Fascino, ndr) mi sono trovata benissimo e mi sono divertita come una matta. Ci vorrebbe l’idea giusta per un programma insieme.

Dovendo immaginare un programma insieme alla sua collega, Venier immagina qualcosa di itinerante: "Un Thelma & Louise moderno, magari con un finale diverso però. Ho un grande feeling con Maria".

Una dichiarazione di intenti chiara, che descrive uno scenario più che possibile dei prossimi anni. Forse non proprio nell'immediato, visto che Venier continuerà ad essere alla guida di Domenica In nella prossima stagione. Tra l'altro scontrandosi con De Filippi, visti che proprio nella stagione conclusa il contenitore di Rai1 ha dovuto vedersela con Amici, in onda nell'inedita collocazione della domenica pomeriggio.

Un "incontro c'era stato nelle scorse settimane, quando De Filippi era intervenuta telefonicamente alla puntata celebrativa dei 30 anni di carriera di Venier, che l'aveva ringraziata con queste parole: "Tu sai cosa mi lega a te, tu non vuoi mai che vuoi lo dica. Non piango manco per niente… Ti voglio bene perché sei una delle poche persone che mi ha teso una mano nel momento più brutto della mia vita. Grazie Maria..".