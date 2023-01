Maddalena pentita dei fatti di Capodanno, lo sfogo in lacrime: “Dal mio errore sono nate tante paure” Il daytime di Amici 22 oggi ha mostrato uno sfogo di Maddalena: l’allieva ha chiesto di poter incontrare il suo insegnante Emmanuel Lo, teme che dopo i fatti di Capodanno potrebbe non riconquistare la sua fiducia. “Mi fa male questa cosa, ho paura che rimanga nel tempo”.

A cura di Gaia Martino

Maddalena ha avvertito sensazioni strane durante la puntata del pomeridiano di Amici 22 andato in onda domenica 22 gennaio 2023. Stando allo sfogo dell'allieva, andato in onda nel daytime di oggi, Emmanuel Lo, il suo insegnante, non avrebbe mai cercato il suo sguardo per dispensarle consigli dopo le esibizioni. "Solitamente Emmanuel mi guarda, mi dà delle correzioni. Non mi ha guardato dall'inizio della puntata sino alla fine", le sue parole durante uno sfogo in Casetta. Per questo motivo l'allieva ha chiesto di poter incontrare il suo maestro: "So che è dovuto a ciò che è successo" ha ammesso. L'allieva è ritornata sui fatti di Capodanno.

L'incontro tra Maddalena e Emmanuel Lo

Tra le lacrime Maddalena ha espresso le sue perplessità a Emmanuel Lo nella sala prove. "So che è dovuto a ciò che è successo, mi fa stare male questa cosa" ha spiegato l'allieva che ha subito ricevuto una risposta chiara dal maestro:

Non ci siamo guardati questa volta, l'ho fatto di proposito. Era un'ulteriore prova per capire quanta sicurezza e forza tu hai, al di là del mio sguardo. Questa è una cosa che ci può far riflettere, capire quanto tu possa essere fragile. Non è una debolezza, è un punto di forza se usata bene.

La giovane ballerina ha confessato di aver sofferto per l'errore commesso nella notte di Capodanno. "Io sono fragile, non mi piace sbagliare, mi trovo in difficoltà a reagire ai miei sbagli. Mi sono resa conto degli errori e mi sono venute tante paure. La paura di non riuscire a recuperare la tua fiducia, la paura che questa cosa rimanga. Dentro di me rimane, tanto", le sue parole. L'insegnante di danza le ha consigliato di lasciarsi il passato alle spalle, imparando dai propri errori: "Devi imparare dall'errore. La mia fiducia e la tua sicurezza la recuperi andando avanti, devi studiare facendo quello che devi fare, si ricomincia".

La richiesta di Maddalena

Quando Maddalena ha chiesto al suo insegnante di poter sentire al telefono la madre, Emmanuel Lo ha spiegato di aver parlato con la produzione: ha deciso di far decadere i provvedimenti assegnati ai suoi allievi dopo i fatti di Capodanno.