Lutto a Report, Ranucci annuncia morte di un tecnico storico: “Ha risparmiato una vita per tornare in Africa” Sigfrido Ranucci annuncia sui social la scomparsa di Salvatore Foresti, storico microfonista della trasmissione di Rai3: “Un professionista competente, delicato, sempre disponibile”.

A cura di Andrea Parrella

Lutto nella redazione di Report. È morto Salvatore Foresti, tecnico della trasmissione che il giornalista Sigfrido Ranucci ha voluto ricordare attraverso le sue pagine social. Una morte improvvisa, come è lo stesso conduttore a sottolineare nella sua pubblicazione sui social, accompagnando una fotografia di Foresti. Queste le parole del giornalista:

È scomparso il mio microfonista Salvatore Foresti. Un professionista competente, delicato, sempre disponibile. Come tanti in Rai che rappresentano la forza tenace e silenziosa di quest'azienda. Una morte improvvisa che l ha colpito di notte mentre era su un autobus di rientro a casa. Gli mancavano pochi mesi alla pensione. Aveva risparmiato per una vita per tornare nella sua Africa. La squadra di Report si unisce al dolore dei colleghi e della famiglia. A lui il mio grande abbraccio.

Non ci sono molte informazione sul tecnico della trasmissione, né in merito alla sua età né alle sue origini, ma in poche ore il post di Ranucci ha raccolto molti messaggi di condoglianze e cordoglio da parte della sua platea di fan.

Report alla domenica sera nella prossima stagione

Intanto Report si avvia a un cambiamento importante nella prossima stagione. La trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci si avvia verso un cambio di programmazione importante, visto che il programma di inchiesta di Rai3 andrà ad occupare la serata della domenica, dopo che Fabio Fazio e la squadra di Che Tempo Che Fa sono passati al Nove. Per Report, dunque, una maggiore centralità nel servizio pubblico, con la responsabilità di andare ad occupare una fascia, che in passato aveva già occupato, ma che negli anni ha visto cambiare fortemente la propria connotazione, con un maggiore occhio all'intrattenimento. La trasmissione riprenderà a ottobre, con una nuova serie di inchieste.