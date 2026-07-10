Lupin III e Occhi di Gatto insieme: su Italia2 si accende l’estate del ladro gentiluomo
Italia 2 dedica l'estate 2026 al ladro gentiluomo più amato dell'animazione giapponese. Da lunedì 13 luglio, alle 21:00, prende il via un ciclo di appuntamenti settimanali interamente dedicato ai film di Lupin III, nato dalla penna di Monkey Punch e diventato negli anni un pilastro della cultura pop nipponica.
Si parte con un crossover mai visto in chiaro
Ad aprire la rassegna sarà Lupin III vs Occhi di Gatto, pellicola del 2023 che porta sul piccolo schermo un incontro atteso da generazioni di appassionati: da una parte Lupin, dall'altra le tre sorelle acrobate protagoniste di un'altra icona del manga giapponese. Il film approda su Italia 2 in prima visione televisiva, a tre anni dalla sua uscita originale.
La trama ruota attorno alla caccia a un gruppo di dipinti preziosi, custodi di un mistero legato al passato dei personaggi. Un intreccio classico nello spirito della serie – furti, doppi giochi, rivelazioni – ma raccontato con un impianto visivo del tutto nuovo: il film è infatti realizzato interamente in CGI tridimensionale, una scelta stilistica che segna una svolta rispetto all'animazione tradizionale a cui il pubblico storico di Lupin è abituato.
Un appuntamento fisso per tutta l'estate
Il crossover con Occhi di Gatto è solo il primo tassello di un percorso che accompagnerà i telespettatori fino all'inizio dell'autunno. Ogni lunedì, sempre alle 21:00, Italia 2 trasmetterà un nuovo film della saga, alternando crossover con altri franchise storici dell'animazione giapponese a titoli del filone classico della serie.
Tra gli appuntamenti più attesi c'è il doppio incontro con un altro celebre investigatore giapponese, in onda il 20 e il 27 luglio, seguito ad agosto da un blocco di film più legati alla tradizione action-comedy del personaggio, con titoli storici che hanno contribuito a costruire il mito internazionale di Lupin III.
Il calendario completo del ciclo
Ecco tutti gli appuntamenti in programma:
- 13/7 – Lupin III vs Occhi di Gatto
- 20/7 – Lupin III vs Detective Conan
- 27/7 – Lupin III vs Detective Conan II – Il film
- 3/8 – Lupin e il mago dei computers (Lupin III – Il virus Beta)
- 10/8 – Lupin III: Il pericolo è il mio mestiere
- 17/8 – Chi trova Lupin trova un tesoro
- 24/8 – Lupin III – La partita italiana
- 31/8 – Lupin III – Addio, amico mio
- 7/9 – Lupin III – Prigioniero del passato