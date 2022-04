“Luigi ad Amici con un apparecchio che gli inietta insulina contro il diabete”, parlano i genitori I genitori di Luigi Strangis hanno spiegato al settimanale Di Più che il cantante ha con sé un apparecchio che gli permette di tenere sotto controllo la glicemia.

A cura di Giulia Turco

Luigi Strangis ad Amici ha trovato il coraggio di parlare del diabete, la malattia che dal 2016 gli causa non soltanto problemi fisici ma che gli impone un grande controllo emotivo. Eppure il cantante è riuscito ad affrontare il talent show nel migliore dei modi, conquistandosi un posto in prima fila al serale senza che il diabete si sia mai posto come ostacolo al suo percorso. Il tutto grazie ad un apparecchio che lo aiuta a mantenere sotto controllo la glicemia, quotidianamente. Ne hanno parlato i suoi genitori in un'intervista rilasciata al settimanale Di Più.

La madre di Luigi confida come gestisce il diabete

Dal 2016 Luigi affronta il diabete, un disturbo al quale è riuscito finalmente a dare un nome dopo aver visto il suo corpo cambiare di mese in mese, perdendo peso senza sapersi spiegare il motivo. Dopo una serie di controlli approfonditi ai quali si è sottoposto nonostante il medico in un primo momento aveva ipotizzato che i sintomi fossero causati semplicemente dallo sviluppo, il cantante è tornato alla normalità: "Ora per stare bene porta un piccolo apparecchio che gli inietta automaticamente l'insulina, ogni volta che ne rileva il bisogno", assicurano i suoi genitori raggiunti dalla rivista di Cairo Editore. Emanuele e Laura sono fieri del figlio e della sua scelta di parlare del diabete nel corso del programma tv, in modo che possa essere da esempio e incoraggiamento per tutti i ragazzi che ne soffrono.

La confessione di Luigi a Maria De Filippi

È nel corso di un daytime che Luigi Strangis si lascia andare ad un lungo confronto con Maria De Filippi. Il cantante confida che il motivo per il quale spesso appare poco preso dalle emozioni è la sua necessità di controllo per via del diabete. "Se io mi faccio prendere dall'adrenalina o da altre emozioni, incide sulla glicemia. Per questo io spesso devo stare relax, l'adrenalina non fa fare effetto all'insulina. Anche se sono seduto, c'è tensione", ha spiegato. Ecco perché ha preferito non alimentare lo scontro con Alex, con il quale ha litigato in casetta poco prima di una puntata del serale. "L'adrenalina non ha effetto sull'insulina", ha spiegato il cantante.