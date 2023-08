Luciana Littizzetto a TSQV: “Sabrina Ferilli è una matta, Maria De Filippi sa come provocarla” Al via da saboto 16 settembre, Tu Sì Que Vales si prepara ad accogliere in qualità di nuovo giudice Luciana Littizzetto, amica e confidente anche lontano dai riflettori. Rinnovata la complicità in studio con Sabrina Ferilli: “Le due vanno avanti per ore, Sabrina si inca**a come un puma”.

A cura di Giulia Turco

Sabato 16 settembre torna in prima serata su Canale 5 Tu Sì Que Vales, il people show di Maria de Filippi, che ha rinnovato la sua squadra di giudici e conduttori. Al posto di Teo Mammucari su una delle poltrone in studio al fianco di Gerry Scotti e Rudy Zerbi siederà Luciana Littizzetto, che raddoppia il suo impegno in tv. Dopo l’addio a Rai 3 infatti la comica torinese per questa stagione avrà all’attivo il nuovo Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio su NOVE e un ruolo fisso da giudice su Canale 5 con Maria de Filippi.

L'approdo di Luciana Littizzetto a Tu Sì Que Vales

La notizia dell’arrivo di Littizzetto nel team di Maria de Filippi sembra essere stata accolta con entusiasmo dal pubblico sin dal principio. D’altronde, con la sua presenza unita alla complicità di Sabrina Ferilli con la padrona di casa la quota comicità non può che aumentare. “Le due vanno avanti per ore”, ha raccontato Littizzetto in un’intervista al settimanale Gente. “Sabrina è una matta, matta vera. Fa schiattare dal ridere, ha questa romanità assoluta. Lei non ti saluta, apre la porta del camerino ed emette il classico suono romano ‘ao’, che vuol dire che è pronta per la comunicazione”, ha fatto sapere. I siparietti con Maria d’altronde ormai sono un vero e proprio elemento immancabile per gli affezionati al programma. “Il suo grande talento (di Maria, ndr) è quello di provocare Sabrina Ferilli, la quale si inca**a come un puma”. Il pubblico potrà contare inoltre sul ritorno in studio di Giovanni Iovino, il disturbatore che questa volta è possibile trovi filo da torcere anche nella nuova ospite Littizzetto.

Il rapporto di Maria De Filippi e Luciana Littizzetto

Il legame e la complicità di Luciana Littizzetto e Maria De Filippi è d’altronde una certezza. Si conoscono da anni, anche lontano dai riflettori e hanno condiviso entusiasmi e timori dell’esperienza dell’affido. Come la conduttrice, anche la comica torinese ha deciso di diventare mamma di due ragazzi e il confronto con Maria l’ha aiutata a superare alcune insicurezze. “Maria mi chiamò moltissimi anni fa a C’è Posta per Te. In quel periodo lei aveva cominciato l’affido del figlio Gabriele e le chiesi di spiegarmi come si organizzava”, ha proseguito nell’intervista rilasciata a Gente. “Anche io volevo farlo, ma temevo che essere una persona nota non fosse una cosa buona per i bambini che poi ho avuto in affido. E lei ovviamente mi ha detto “ma sei creti*a”, che poi è la sua risposta standard con me. E mi ha spiegato che tu sei tu, fai quello che puoi e quello che sei”.