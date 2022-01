Lucia Annunziata su Rai1 punzecchia la maratona Mentana: “Lì nemmeno una donna” Nel corso della maratona politica di Rai1 per le elezioni a presidente della Repubblica, Lucia Annunziata ha punzecchiato a distanza il collega di La7, imbarazzando Monica Maggioni.

A cura di Andrea Parrella

È una guerra di maratone quella che sta caratterizzando le prime ore della corsa al Colle. Se la Maratona Mentana su La7 si conferma come l'appuntamento cult degli eventi politici, su Rai1 è andato in onda il primo speciale del corso di Monica Maggioni alla direzione del Tg1, con Maggioni stessa alla conduzione al posto di Francesco Giorgino, che fino ad ora aveva prestato il volto agli approfondimenti sulle vicende politiche della prima rete.

La battuta di Lucia Annunziata

Nella sua nuova veste, lo speciale del Tg1 si è fatto più glam, accogliendo Serena Bortone e Alberto Matano, due volti giornalistici che da due anni sono anche i volti del pomeriggio di Rai1 con Oggi è un altro giorno e La Vita in Diretta, mentre in studio, tra gli altri, c'era anche Lucia Annunziata. L'ex presidente della Rai ha aizzato la competizione con La7 citando proprio la maratona Mentana per la scarsa rappresentanza femminile: "Ecco, da Mentana non c'è neanche una donna", ha detto interrompendo brevemente la presentatrice, che ha glissato sorridendo sulla frase di Annunziata, la quale ha commentato divertita: "Ecco l'ho imbarazzata". Il clima è naturalmente scherzoso, benché ci sia competizione la stessa Annunziata è stata spesso ospite delle maratone politiche di La7, così come altri commentatori presenti ieri su Rai1, tra i quali spiccava Marcello Sorge.

Gli ospiti della Maratona Mentana

Per la verità nello studio di Mentana non erano presenti solo uomini, pur essendo in larga maggioranza. Per il primo appuntamento della maratone è stata confermata la presenza del giornalista de L’Espresso Marco Damilano, della direttrice de La Nazione Agnese Pini, della giornalista de La Stampa Annalisa Cuzzocrea, del vicedirettore di Huffington Post Alessandro De Angelis, del giornalista Paolo Mieli, del fondatore de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro, del giornalista de Il Corriere della Sera Tommaso Labate, del direttore de Il Tempo Franco Bechis, della cronista politica Monica Guerzoni e del direttore dell’AGI Mario Sechi.