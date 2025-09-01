Lotteria Italia 2025 e Affari Tuoi di nuovo insieme: c’è un super premio nuovo, ecco quanto vale

Al via la Lotteria Italia 2025 con grafica rinnovata e 840mila euro di premi giornalieri. Primo premio da 5 milioni il 6 gennaio, più un premio speciale ad Affari Tuoi.

Parte oggi l'edizione 2025 della Lotteria Italia, che quest'anno presenta diverse novità destinate a rivoluzionare l'esperienza dei partecipanti. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha annunciato una formula rinnovata che promette di mantenere alta l'attenzione dei giocatori per tutto il periodo della manifestazione.

La nuova veste grafica dedicata al cinema e alla disabilità

I biglietti di quest'anno si distinguono per una grafica completamente rinnovata, arricchita dai disegni vincitori del concorso artistico "Disegniamo la Fortuna con ADM". Il tema scelto per questa edizione è "Disabilità e cinema", un binomio che unisce sensibilizzazione sociale e cultura cinematografica, dando vita a creazioni artistiche che accompagneranno i partecipanti verso il sogno della grande vincita.

Il premio speciale che debutta ad Affari Tuoi

Una delle novità più interessanti riguarda l'introduzione di un premio speciale da 300mila euro, che verrà assegnato per la prima volta durante l'anteprima della puntata serale di Affari Tuoi del 6 gennaio 2026. Questa iniziativa rappresenta un ulteriore ponte tra il mondo televisivo e quello delle lotterie, creando un momento di suspense aggiuntivo prima dell'estrazione finale.

Premi giornalieri: la rivoluzione del gioco quotidiano

La vera novità di quest'anno sta nell'introduzione dei premi giornalieri per un totale di 840mila euro. I possessori di biglietti potranno registrare il codice a dieci cifre presente sul tagliando attraverso il sito ufficiale Lotteria Italia o l'app MyLotteries, partecipando così non solo all'estrazione finale ma anche alle assegnazioni quotidiane.

Il gran finale del 6 gennaio 2026

L'appuntamento clou rimane fissato per il 6 gennaio 2026, quando verrà estratto il primo premio da 5 milioni di euro insieme agli altri premi di prima categoria. La manifestazione si concluderà quindi con il tradizionale momento di alta tensione che ogni anno tiene incollati milioni di italiani davanti alla televisione.