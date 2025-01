video suggerito

"Lorenzo Spolverato venderebbe Shaila Gatta per arrivare in finale al Grande Fratello": l'accusa di Federico Chimirri Al Grande Fratello, le insinuazioni su Lorenzo Spolverato. Nella casa, infatti, c'è chi è convinto che sacrificherebbe qualsiasi cosa, inclusa la relazione con Shaila Gatta, pur di arrivare in finale.

A cura di Daniela Seclì

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Al Grande Fratello, Lorenzo Spolverato non convince i nuovi arrivati. Federico Chimirri, in particolare, si è detto convinto che il concorrente sia pronto a tutto pur di arrivare in finale, incluso sacrificare la sua storia d’amore con Shaila Gatta. Lo ha confidato ad alcuni gieffini nel tugurio.

Cosa ha detto Federico Chimirri su Lorenzo Spolverato

Federico Chimirri ha trascorso alcune ore nel tugurio insieme ad altri concorrenti del Grande Fratello. Mentre chiacchierava con loro, ha espresso il suo pensiero su Lorenzo. Il gieffino è convinto che Spolverato sia un giocatore lucido e per certi versi anche spietato. Federico non ha dubbi:

Se Lorenzo dovesse vendere Shaila per arrivare in finale, lo farebbe.

Stefania Orlando ha commentato: “Questa è pesante“, ma lei stessa nelle scorse settimane ha accusato Lorenzo di essere pronto a tutto pur di vincere il Grande Fratello.

Lorenzo spolverato sta giocando con Shaila Gatta: la convinzione di alcuni concorrenti

Le accuse di Federico Chimirri non sono poi così originali. Nelle scorse settimane, Stefania Orlando ha puntato il dito contro la relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, accusandoli di avere un copione e di inscenare liti e ritorni di fiamma pur di avere sempre le telecamere puntate addosso. A Lorenzo Spolverato, poi, ha detto:

Si capisce che vuoi vincere il programma e non c'è niente di male, ma secondo me faresti qualsiasi cosa per vincere questo programma. Cosa intendo per qualsiasi cosa? Qualsiasi cosa sia lecito, non parlo di reati. Parlo nell'ambito di un gioco che può prevedere qualsiasi mossa o strategia.

Stefania Orlando e Federico Chimirri, dunque, hanno messo in dubbio la sincerità del sentimento che Lorenzo sostiene di provare nei confronti di Shaila. Non resta che attendere di vedere come si evolverà questa relazione.