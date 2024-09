video suggerito

Lorenzo Spolverato al GF: "Non volevo vedere felice la mia ex, l'amore tossico è comunque amore" Il Grande Fratello è iniziato una settimana fa e Lorenzo Spolverato ha già messo gli occhi su Shaila Gatta, mostrando nei suoi confronti una gelosia ritenuta eccessiva dalla ragazza. Nel frattempo, il milanese ha parlato del rapporto con la sua ex, che lui stesso ha definito "tossico".

A cura di Sara Leombruno

Il Grande Fratello è iniziato da una settimana e nella casa si stanno creando le prime dinamiche tra i concorrenti. In particolar modo tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: il 27enne milanese nei giorni scorsi aveva confessato il suo interesse nei confronti dell'ex velina di Striscia La Notizia, manifestando anche una certa gelosia, in più occasioni, nei suoi confronti. Comportamento ritenuto eccessivo dalla stessa Shaila, che gli ha ricordato di non essere la sua fidanzata. Adesso, a catturare l'attenzione sono alcune sue dichiarazioni: durante una conversazione con Enzo Paolo Turchi, Ilaria Clemente e altri concorrenti, Spolverato ha raccontato alcuni dettagli sulla sua ex fidanzata, definendo la loro relazione come "un amore tossico".

Lorenzo Spolverato e l'amore tossico per la sua ex

Parlando con Ilaria Clemente, con la quale ha da subito stretto un legame d'amicizia, Lorenzo ha parlato del suo rapporto con l'ex fidanzata. L'identità della ragazza è ancora sconosciuta, ma i due si sono conosciuti nel periodo in cui Lorenzo frequentava l'Accademia09 a Milano, una scuola di comunicazione e spettacolo. Parlando del loro rapporto, rivolgendosi a Ila il ragazzo ha detto: "Cioè, scusa, l'amore tossico non è amore? Tu vedi quanto sono immaturo su questo?". "Devi lavorarci, amore", la risposta dell'amica. Alla quale Spolverato ha ribattuto: "Io la mia ex non la volevo vedere tanto tanto felice, dico la verità".

A quel punto, la 30enne ha riconosciuto che Lorenzo stesse esternando affermazioni forti, e ha detto: "Già che lo riesci ad ammettere…". Lorenzo, poi, ha continuato a parlare della sua ex fidanzata: "Meglio dire la verità, lei era una bella ragazza, bella dentro anche. Bella che passi e la noti e vuoi conoscerla, da ragazzo single io lo penserei. Metti caso sono con lei, Javier la nota, vuole conoscerla, leone com'è lui".

La gelosia di Lorenzo Spolverato nei confronti di Shaila Gatta

Il modello, come anticipato, ha già confessato il suo interesse verso l'ex velina e avrebbe dimostrato anche di essere geloso. Spesso Shaila Gatta si avvicina agli inquilini per abbracciarli: "Amo il contatto fisico, devo abbracciare, toccare", ha spiegato. Ma il suo comportamento avrebbe fatto storcere il naso a Lorenzo: "Ma tu abbracci tutti? Anche se sei fidanzata ti comporti così?". Spolverato è apparso contrariato e così la Gatta ha continuato: "Fai finta di fare il geloso, sei stata tutta la mattina con Helena. Io ero a pulire, neanche il buongiorno mi hai dato. Voi maschietti ci avete abbandonato ieri".

Il confronto tra i due è proseguito. Lorenzo alla domanda di Shaila Gatta sulla gelosia, ha replicato: "Sono tanto geloso. Io finora ho trovato ragazze che mi permettevano di essere morboso. Una scena come hai fatto prima non esiste, è troppo. Sei libera di fare le tue esperienze, ma se sei fidanzata un amico ti fa un massaggio?". La ballerina ha prima risposto ricordandogli che sono solo amici, poi ha continuato: "La gelosia non porta da nessuna parte. A me piace giocare, scherzare, siamo tutti amici. Se sono fidanzata, non mi faccio fare i massaggi da altri. Ma non sono fidanzata".