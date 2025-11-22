L’omaggio ad Ornella Vanoni a Ballando con le Stelle, Milly Carlucci: “Deciso prima della notizia della morte”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche a Ballando con le Stelle è arrivato il ricordo di Ornella Vanoni, l'artista scomparsa il 21 novembre a 91 anni. Nel corso della puntata dello show di Rai1, Vanoni è stata celebrata, se pure in maniera involontaria, come Milly Carlucci ha spiegato nel corso della trasmissione, subito dopo una delle esibizioni della serata.

L'esibizione di Nancy Brilli sulle note di Ornella Vanoni

È accaduto dopo il ballo di Nancy Brilli, che si è esibita sulle note di La voglia, la pazzia, una delle canzoni più celebri cantate da Vanoni. Terminata l'esibizione, è intervenuto Alberto Matano: "Milly lasciami dire che questo brano stasera ci restituisce un omaggio a Ornella Vanoni e anche un trato internazionale di questa grande artista, essendo un brano iconico ed eterno scritto da Toquinho e Vinícius de Moraes. Approfittando si questo momento vorrei ringraziare davvero questa grande artista per quello che ci lascia e che ci ha dato. C'è un'onda di amore nei confronti di questa donna che ci sta travolgendo in queste ore".

Il chiarimento di Milly Carlucci

A quel punto è intervenuta Milly Carlucci, che ci ha tenuto a precisare con chiarezza un aspetto legato alla scelta della canzone per l'esibizione di Nancy Brilli: "Non è una cosa pensata, noi avevamo già scelto uno dei pezzi più belli della nostra cultura musicale, ma vorrei anche dire che certi personaggi non ci abbandonano, perché l'eredità di arte e talento che ci lasciano è per sempre". Anche Nancy Brilli ha voluto aggiungere la sua, spiegando proprio che la canzone specifica sia capace di raccontare Ornella Vanoni: "Sono anche contenta perché questo pezzo è spiritoso come lei. Ho avuto anche l'onore di poterla conoscere e cantare con lei nel corso della mia carriera. Era la donna più simpatica e intelligente", ha detto Vanoni tra gli applausi del pubblico, commuovendosi.