Lolita Lobosco riparte con il botto e vince la sfida degli ascolti tv La prima puntata della seconda stagione di Lolita Lobosco è un successone da 6 milioni di spettatori netti.

Le indagini di Lolita Lobosco ripartono da 6 milioni di spettatori. La seconda stagione della serie, liberamente ispirata all'omonima serie di romanzi di Gabriella Genisi, è partita confermando le impressioni iniziali. Un anno fa, per la verità, la fiction con Luisa Ranieri aveva raccolto 7 milioni di spettatori netti, ma il risultato di domenica 8 gennaio 2023 resta un debutto d'oro anche in virtù delle modifiche al sistema di rilevazione auditel. La prossima puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco 2 andrà in onda domenica 15 gennaio 2023 sempre alle 21.15. A fare da sfondo principale alla fiction è Bari, il capoluogo pugliese, luogo delle vicende anche della prima stagione.

Gli ascolti di domenica 8 gennaio 2023

La fiction Le Indagini di Lolita Lobosco 2 ha conquistato 6.070.000 spettatori pari al 33.5% di share su Rai1, stravincendo la serata televisiva di domenica 8 gennaio 2023. Il secondo programma più visto è assai distante: la prima tv del film Captain Marvel, su Canale 5, conquista solo .383.000 spettatori pari al 7.7% di share. Il grande classico Tre uomini e una gamba, su Italia1, è la scelta di 1.050.000 spettatori con il 5.7% di share. La serata di Rai2 dedicata alle serie tv: NCIS Los Angeles fa 905.000 spettatori per il 4.5% di share. A seguire: Fire Country fa 617.000 spettatori netti per il 3.2%.

Gli ascolti tv sulle altre reti

TG La7 Edizione Straordinaria sui fatti in Brasile fa 653.000 spettatori netti per il 3.4%. Stanlio & Ollio, in onda su Rai3, è stato visto da 624.000 spettatori netti per il 3.2% di share. Zona Bianca, in onda su Rete4, è la scelta di 618.000 spettatori per il 4.1% di share. Little Big Italy, in onda sul Nove, fa segnare 352.000 spettatori con il 2% di share. Snitch – L'inflitrato, in onda su Tv8, fa registrare 333.000 spettatori netti per l'1.9% di share.