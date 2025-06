video suggerito

Lo sfogo di una ex allieva di Amici: “Dopo anni di sacrifici ho mollato il canto. Il meccanismo mi ha delusa” “Sono rimasta così delusa e demoralizzata da tutto il ‘meccanismo’ che ho mollato definitivamente il canto”, ha raccontato Antonella Lafortezza, cantante di Amici 10. Nonostante siano passati anni, soffre ancora per come sono andate le cose. Oggi, a 37 anni, ha cambiato vita. Ecco di cosa si occupa. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

83 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonella Lafortezza ha cambiato vita dopo Amici 10. La cantante aveva partecipato all'edizione del 2009 dal talent (vinta poi da Virginio, con Annalisa al secondo posto) ma, dopo aver continuato a studiare canto, ha deciso di intraprendere una strada diversa. A distanza di anni ha raccontato di soffrire ancora per come sono andate le cose: "Sono rimasta così delusa e demoralizzata da tutto il ‘meccanismo' che ho mollato definitivamente il canto".

Lo sfogo di Antonella Lafortezza e cosa fa oggi

Antonella Lafortezza, come riporta Biccy, ha deciso di rispondere sui social a tutti coloro che le dicono di essere "scomparsa" dalle scene musicali dopo la sua partecipazione ad Amici. La cantante ha spiegato che, dopo essere stata eliminata dal talent, ha continuato a studiare con il suo prof Luca Jurman, fino alla decisione di lasciare tutto:

Dopo l’eliminazione ho continuato a studiare con Luca Jurman (che continuerò a ringraziare sempre per tutto quello che ha fatto per me) ma sono rimasta così delusa e demoralizzata da tutto il “meccanismo” che ho mollato definitivamente il canto. Dopo anni di sacrifici, studio, sogni, ho mollato dopo l’ennesima delusione dalla quale non sono riuscita a rialzarmi e reagire.

Nonostante siano passati ormai diversi anni, per la cantante si tratta di una ferita ancora aperta, ribadendo come la decisione sia stata esclusivamente sua: "Vi chiedo quindi prima di scrivere determinate cose di pensare alla fragilità delle persone perché nonostante siano passati tanti anni ci penso e ci sto ancora male per tutto quello che è successo". Oggi lavora per l'azienda Pass Italia e si occupa di amministrazione e contabilità relativi alla sorveglianza sanitaria e alla Formazione. Ha 37 anni ed è mamma di due bambini.