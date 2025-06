video suggerito

Lo sfogo di Antonella Mosetti dopo l'Isola: "Da quando sono tornata le persone che avevo vicino sono sparite"

A cura di Elisabetta Murina

Antonella Mosetti si è sfogata dopo l'Isola dei Famosi 2025. La naufraga aveva deciso di lasciare il reality circa un mese fa per una serie di difficoltà personali, tra cui quella nell'elaborare la morte del padre. Oggi, a distanza di diverse settimane, ha fatto sapere di essere delusa dal comportamento di alcune persone che si aspettava fossero diverse e vicine a lei non soltanto per visibilità.

Lo sfogo di Antonella Mosetti dopo l'Isola

In alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram, Mosetti si è sfogata riguardo al comportamento di alcune persone dopo la sua partecipazione all'Isola dei Famosi. "Mi sentivo di far uscire questo fastidio, questo concetto, che si è creato nella mia testa", ha esordito l'ex naufraga. E ha poi spiegato cosa le ha dato fastidio: "Le persone che avevo intorno, non tutti, qualcuno, quando ero a fare il programma di Mediaset, volevano per forza vedermi, starmi vicino. Sono tornata e magicamente questo bene, questa vicinanza, questa voglia di stare con me è sparita". La showgirl non ha fatto nomi ma ha precisato di essere rimasta piuttosto delusa: "Molti di voi mi diranno, vabbè Anto è normale, ancora ci rimani male, ma da qualcuno non me l’aspettavo proprio".

La decisione di ritirarsi dall'Isola 2025

Così come altri naufraghi, anche Antonella Mosetti ha deciso di ritirarsi dall'Isola dei Famosi 2025. La sua scelta non è passata inosservata e ha destato una certa attenzione, tanto che la showgirl è intervenuta per spiegare le sue ragioni "alla luce di articoli sbagliati" sul suo conto. Con alcune storie Instagram, aveva raccontato: "Sono uscita dall'isola per via di tante vicissitudini fisiche e mentali che, purtroppo, non mi hanno permesso di continuare la mia avventura". La naufraga ha vissuto momenti di difficoltà, non riuscendo ad affrontare il lutto del padre.