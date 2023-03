Lo sfogo di Alice Barisciani dopo la scelta di Federico Nicotera: “Non sarà lui a cambiarmi” Dopo il no di Federico Nicotera nel corso della scelta a Uomini e Donne oggi, Alice Barisciani si è sfogata con la produzione: “Non dico che mi ha presa per il cu*o ma poteva fare meno. Non sarà lui a cambiare il mio atteggiamento, oggi sono pronta per il vero amore”.

A cura di Gaia Martino

Oggi pomeriggio è andata in onda la scelta di Federico Nicotera, il tronista di Uomini e Donne che ha deciso di proseguire la sua conoscenza fuori dal programma con Carola Viola Carpanelli. Un no difficile da ingoiare per Alice Barisciani che al termine del confronto ha abbandonato lo studio senza salutare il tronista. Una volta raggiunti i camerini, la corteggiatrice si è sfogata con la produzione. Tra le lacrime ha sottolineato di aver ricevuto troppe attenzioni da Federico che avrebbe potuto evitare: "Ho sempre avuto il sospetto che aspettasse conferme da lei".

Lo sfogo di Alice Barisciani dopo il "no" di Federico Nicotera

"Ho sempre avuto il sospetto che lui aspettasse conferme da Carola per poi sceglierla e così è andata alla fine. Io ad oggi non dico che mi sento presa per il cu*o, non credo che non abbia avuto un trasporto ma poteva fare meno", così Alice Barisciani ha parlato in camerino dopo il no rimediato durante la scelta di Federico Nicotera. La corteggiatrice ha confessato di essere delusa dal comportamento del tronista.

Ho imparato finalmente a ridare alle persone ciò che sento sempre, ho investito anni per riuscire a farlo. Non è sempre stato così facile. Sicuramente non sarà un Federico a cambiare il mio atteggiamento. Se non lui, arriverà qualcuno che mi merita e che sia disposto a scegliermi ad occhi chiusi. Me lo sento, è quello che voglio e sono pronta ad averlo questo amore.

La scelta di Federico Nicotera

Federico Nicotera dopo essersi seduto di faccia alla corteggiatrice Carola Viola Carpanelli, le ha fatto un lungo discorso. Ha ripercorso a parole il loro lungo percorso fatto di alti e bassi e dopo uno scherzo – le ha mostrato un peluche con la scritta "mi dispiace" – le ha annunciato di aver deciso di proseguire la conoscenza al di fuori del programma. Tra le lacrime, Carola gli ha risposto con un sì prima di baciarlo: "Io ti ho scelto tutte le volte che sono rimasta qui".