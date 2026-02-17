Lite tra Alba Parietti e Anna Pettinelli, Matano interviene: “Non mi fai parlare, ognuno fa quello che vuole”

Lite in diretta a La Vita in Diretta, nella puntata del 16 febbraio, tra Alba Parietti e Anna Pettinelli. Motivo dello scontro una differente posizione sugli atleti che, alle Olimpiadi Milano Cortina, hanno scelto di vendere loro contenuti su OnlyFans per finanziare l’attività sportiva. “Non mi fai parlare, ognuno fa della sua vita quello che vuole”, ha urlato la prima.

Parietti perde la pazienza con Pettinelli: "Non mi fa parlare"

Come ha spiegato il conduttore Alberto Matano ai telespettatori, al centro del dibattito la scelta a lungo discussa di alcuni atleti della Germania che, per coprire i costi della loro attività sportiva, hanno scelto di pubblicare contenuti sulla nota piattaforma per adulti. Per Pettinelli si tratta di un no categorico a questa pratica e di una cattiva immagine per gli sportivi che rappresentano quel paese: "Non ci credo che le federazioni sportive tedesche non sovvenzionino questi atleti come succede anche in Italia. Io non trovo giuste certe cose e sono assolutamente contraria. Ti pare che rappresenti il tuo popolo facendo certe cose? Mi spiace, ma per me è un no". Parietti è apparsa invece più comprensiva a riguardo: "Molti sport, sopratutto quelli invernali, hanno dei costi altissimi. Quindi sono favorevole, perché no? Perché non possono fare quello che vogliono?". Interrotta mentre spiegava la sua idea, Parietti ha perso la pazienza: "Anna non mi fa parlare, mi sta parlando sopra. A te che fastidio ti danno?".

L'intervento di Alberto Matano in diretta

Pettinelli è tornata a ribadire la sua posizione, precisando di non avere nulla di personale contro gli atleti ma di non riuscire a capire come faccia lo Stato a non sovvenzionarli: "Parlo per me, tu parla per te. Lo Stato dovrebbe facilitare gli atleti e non credo non lo facciano in Germania". "A me interessa che uno sportivo dia il massimo nella sua disciplina e basta“, ha ribadito la showgirl. Nella lite è intervenuto anche il noto coreografo Luca Tommasini, che ha espresso un pensiero simile a quello di Parietti: "Non tutti gli Stati sovvenzionano come l'Italia e poi è da moltissimo che si fanno certe cose".

Pettinelli però non si è lasciata convincere a ha parlato di "mercificazione del corpo" da parte degli atleti che scelgono strade alternative: "Possono cercare soldi in altre maniere, con sponsor e altre strade. Non vedo perché svilire la propria immagine, soprattutto se rappresenti una nazione". La ‘collega' a quel punto ha alzato la voce: "Ma quale mercificazione? Ognuno fa della sua vita quello che vuole". Per "separare" le due opinioniste è intervenuto Alberto Matano, che ha commentato: "Qui c'è un dissing in diretta tra Alba e Anna".