La giornalista australiana va in onda da Milano-Cortina ubriaca: “Ho sbagliato, non avrei dovuto bere”

La giornalista australiana Danika Mason si è scusata in diretta tv dopo essere apparsa ubriaca in un collegamento dai Giochi invernali Milano-Cortina. Persino il premier Albanese è intervenuto per difenderla.

Voce impastata, occhi vitrei, un passaggio sugli iguani che non si capisce bene da dove arrivi e che cosa significhi e, per concludere, una digressione sul prezzo del caffè americano che nessuno aveva richiesto. Danika Mason, giornalista sportiva di punta del canale australiano Channel 9, ha firmato dai Giochi invernali Milano-Cortina uno dei collegamenti in diretta più memorabili degli ultimi anni — e non per le ragioni per cui si vorrebbe essere ricordati.

"Il prezzo del caffè qui va benissimo, è quello americano che dovremo imparare a sopportare. Sugli iguani, invece, non so dove vogliamo andare a parare", ha dichiarato la reporter, evidentemente in risposta a qualche battuta lanciata dalla regia. Il conduttore Karl Stefanovic, voce riconoscibile del programma, si è sentito ridere in sottofondo. Poi, con tempismo chirurgico, ha aggiunto: "Il freddo, eh. Non riesci nemmeno a muovere le labbra". Un modo di coprire la collega molto garbato, sebbene poco convincente.

La scusa in diretta, il giorno dopo

Il video è ovviamente diventato virale sui social network e ha generato la solita polarizzazione. C'è chi l'ha difesa senza riserve — "Si vede che si sta divertendo da morire, non c'è nulla di male" — e chi ha chiesto provvedimenti immediati, definendo l'episodio "gravemente non professionale". Mason è tornata in onda il giorno successivo e, dopo aver completato il suo servizio regolare, ha chiesto un momento per rivolgersi direttamente al pubblico.

Ho totalmente sottovalutato la situazione. Non avrei dovuto bere, soprattutto in queste condizioni: fa freddo, c'è l'altitudine e probabilmente non aver cenato non ha aiutato. Voglio assumermi la piena responsabilità. Non è lo standard che mi impongo.

Ha ringraziato chi le aveva scritto messaggi di sostegno, ammettendo di sentirsi "un po' imbarazzata". La conduttrice Jenny Azzopardi ha risposto sottolineando quanto sia nota la sua dedizione al lavoro, mentre Stefanovic l'ha definita semplicemente una "leggenda".

Anche il premier prende posizione

La vicenda ha fatto abbastanza rumore da richiedere una reazione da parte del primo ministro australiano Anthony Albanese: "Sono dalla parte di Danika. È in Italia, sarà stanca, il fuso orario pesa. Non c'è nulla da vedere qui."

Una presa di posizione che, in un altro contesto, potrebbe sembrare eccessiva per una scivolata televisiva. Ma nell'era in cui ogni collegamento in diretta può trasformarsi in un momento da milioni di visualizzazioni, persino i capi di governo finiscono per commentare le gaffes dei giornalisti sportivi alle Olimpiadi. Si veda anche il caso Pucci con tanto di commento della premier Giorgia Meloni.